今天迎来“雨水”节气 雪消天晴 气温回升

预计今天我市多云转晴天，凌晨至上午局部地区有雾，西北风3级到4级，气温-4℃到6℃；今天夜里到明天白天多云转晴天，偏南风2级到3级，气温-5℃到8℃。

今天，我们迎来“雨水”节气。随着“雨水”节气的到来，寒风呼啸、雪花纷飞的冬天将渐行渐远，潇潇细雨开始浸染早春大地。

“雨水”是二十四节气中的第二个节气，也是春季的第二个节气。虽然它与“谷雨”“小雪”“大雪”同为表示降水现象的节气，但并不意味着“雨水”这天一定会下雨，它只是表明“东风解冻，散而为雨”，温暖柔润的春天悄然来临。

“雨水”时节，我国大部地区的气温将回升到0℃以上，冰封的河水逐渐解冻，“七九河开，八九雁来”，春风化雨，润物无声。因此，“雨水”也是充满生命内涵的节气。

“雨水”有“三候”：一候獭祭鱼，二候鸿雁来，三候草木萌动。“雨水”还有“花信”：一候油菜花开，二候杏花带雨，三候李花怒放。

一场春雨一瓢油，麦收大秋全丰收。在传统农耕时代，“雨水”是农民最喜欢的节气。“雨水”前后，我国黄河流域的冬小麦将从南至北逐渐返青，长江以南地区的油菜、小麦生长速度加快，对水分的需求也相对较多。华北、西北、黄淮等地的降水量一般较少，常常不能满足农作物的生长需要。若早春少雨，雨水前后应及时春灌。

俗话说“春捂秋冻”，“雨水”时节常有“倒春寒”出现。降雨会引起气温骤降，因此“雨水”时节要注意保暖。

需要注意的是，“春捂”也有讲究，最重要的是捂好腿和脚，很多人习惯减衣服时先减裤子，其实人体下半身的血液循环较差，容易遭风寒侵袭，尤其是抵抗力弱的老人和儿童，受寒后易引起感冒、哮喘、支气管炎等疾病。

今天是周六，随着雪消天晴，气温也进入上升通道。根据最新气象资料分析，短期内转受西北气流影响，预计今天我市多云转晴天，凌晨至上午局部地区有雾，西北风3级到4级，气温-4℃到6℃；今天夜里到明天白天多云转晴天，偏南风2级到3级，气温-5℃到8℃。（洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 郭铭博）