96岁老人宋国俊1945年参加革命 珍藏着手写的《军中日记》

“我是《洛阳晚报》的老读者，也是一名老兵，看到了《洛阳晚报·记者串门》栏目，有一种紧迫感，想把自己的经历分享给大家。”近日，今年96岁的宋国俊致电记者，邀请记者到他家串门。

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“我是《洛阳晚报》的老读者，也是一名老兵，看到了《洛阳晚报·记者串门》栏目，有一种紧迫感，想把自己的经历分享给大家。”近日，今年96岁的宋国俊致电记者，邀请记者到他家串门。

先后参加胶东保卫战、淮海战役、渡江战役等

宋国俊住在西工区唐二街坊，老家山东烟台莱阳。宋国俊和90岁的老伴儿董韵琴住在4楼。

坐在记者面前的宋国俊精气神儿很好，在室内行走不用拄拐杖，腰板挺拔。“我是一名老兵，1945年参加革命。”宋国俊说，当时日军驻扎在莱阳县城，他结婚后离开家乡走上了革命道路。

1946年9月，宋国俊在抗大山东分校学习，半年后毕业到胶东八路军某团机炮连，后加入华东野战军，1947年7月加入中国共产党。

让宋国俊至今印象深刻的是参加胶东保卫战。

1947年秋，国民党军在陆军副总司令范汉杰的指挥下对胶东解放区发起“九月攻势”。中国人民解放军华东野战军东线兵团予以反击，由许世友、谭震林指挥战斗。

我军历时3个月苦战，终以弱势兵力打赢胶东保卫战，这意味着蒋介石占领胶东，切断我山东、东北、华北解放区联系的企图彻底破灭。胶东保卫战是我军在解放战争中变被动为主动的经典战例。

“胶东保卫战之后，我还参加了济南战役、淮海战役、渡江战役等，解放浙江后，随部队进驻杭州。”宋国俊回忆道，在战争中，他先后担任副排长、排长、参谋等职务。