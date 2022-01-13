洛阳再添一所合作办学学校

昨日上午，洛阳师范学院附属小学正式揭牌。该校位于洛龙区学子街与滨河南路交叉口南50米。 昨日上午，洛阳师范学院附属小学正式揭牌。该校位于洛龙区学子街与滨河南路交叉口南50米。今后，该校将依托洛阳师范学院资源，开设翰墨书法、丹青绘画、百灵音乐、健身体育等课程。此外，该校将通过公开课、示范课、跟岗实践等形式，为洛阳师范学院学生提供更多实习岗位，打造优质的实习研修基地。目前，洛龙区合作办学学校和幼儿园已有11所。（洛报融媒·洛阳网记者 何奕儒 通讯员 姚嘉慧 姜莫寒 摄影报道）