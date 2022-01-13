今年我市将坚持“五医联动” 加快建设“健康洛阳”

春节假期结束，各行各业复工复产，亲人远行、高校复课，在常态化疫情防控形势下，带着核酸检测阴性证明出行成为常态。昨日，孟津区市民肖先生发现，该区第二人民医院增加一处核酸检测采样点，做核酸检测更方便了。

春节假期结束，各行各业复工复产，亲人远行、高校复课，在常态化疫情防控形势下，带着核酸检测阴性证明出行成为常态。昨日，孟津区市民肖先生发现，该区第二人民医院增加一处核酸检测采样点，做核酸检测更方便了。

“之前核酸检测采样点少，偶尔去发现都是排长队，如今采样点多，到了能快速做，关键是费用也大幅降低，确实很便民。”肖先生说。

记者注意到，去年8月初，本网刊发相关报道，我市公布43家医疗机构可进行核酸检测。半年多来，核酸检测采样点不断增加，截至昨日记者发稿时，我市核酸检测采样点累计增至67个，保证重点人群“应检尽检”，其他人群“愿检尽检”。

发热人员还可在“健康洛阳”App上查阅多数发热门诊就诊人数，就近前往排队人数少、坐诊医生多的发热门诊，方便就医的同时也减少人员聚集。自去年以来，为解决市民在常态化疫情防控形势下的就诊问题，我市卫健部门在“健康洛阳”App上新增“在线问诊”服务，让更多医疗机构接入“健康洛阳”App的“在线问诊”平台，安排全科医生和专科医生在工作时间进入“云诊室”，为广大市民进行免费网上问诊服务。

对于73岁的市民杨女士来说，互联网医院让她不用为到医院复诊而奔波，子女帮她在“健康洛阳”App上预约，她通过一部手机就能和医院专家视频沟通。“互联网医院，让咱洛阳人享受到更便捷、更优质的诊疗服务。”杨女士的子女说。

除了上述市民能体验到的变化，还有一些看不见的改变也在悄然发生。在过去一年，国家呼吸区域医疗中心成功落地我市，河科大二附院及市妇幼保健院成功创建三甲医院，多个县区人民医院成功晋级三级综合医院，我市医疗资源进一步优化发展。

市委十二届二次全会暨市委经济工作会议提出，要突出抓好“一老一小一青壮”民生工程，加快建设“健康洛阳”，让群众有更多实实在在的获得感、幸福感。

记者从市卫健委获悉，2022年，我市将坚持“五医联动”，加快建设“健康洛阳”。试点建设三四家城市医疗集团，加快省第二儿童医院、中医院伊滨医院等重点项目建设，高质量建设呼吸、中医骨伤科国家区域医疗中心，力争中医脑病国家区域医疗中心落地。

今年，我市将加快推进洛阳东方医院、中京医院回归公益属性，引导一批二级综合医院转型为专科医院或社区卫生服务中心，完成全市二级以上综合医院中医药科室标准化建设。持续推进县人民医院、县中医院创建三级，启动汝阳县、宜阳县人民医院三甲创建，6月底前，紧密型县域医共体实质性运行。完善市县乡村医疗卫生服务体系，今年年底前，乡镇卫生院全部达到服务能力标准，完成324个村卫生室公有产权建设。未来，市民看病问诊将更加便捷。

记者有话说：疫情出现，真真切切影响着我们的生活方式。我们看到，我市的医疗资源布局和互联网医院建设有了很多变化。通过手机就能连线专家问诊、核酸检测采样点更多、更多医院开建……随着“健康洛阳”的加快建设，咱老百姓拥有越来越多的幸福感、获得感。洛阳，未来可期。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 耿梅）