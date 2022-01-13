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警示教育“治未病”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.19 08:45

　　“不接受更不索要礼品、礼金……”17日，在洛龙区科技园街道油坊头、侯城安置房分配工作警示教育会上，一名干部代表表态发言。

　　会上，洛龙区纪委监委工作人员就安置房分配工作介绍了周边地区有代表性的违法违纪“活教材”，并和与会人员进行廉政谈话，将安置房分配工作可能存在的廉政风险隐患讲明，警示一线工作人员严禁在安置房分配工作中动“歪心思”、当“操盘手”，科技园街道班子成员、分房工作人员、油坊头村和侯城村“三委”干部等现场签署了安置房分配工作廉洁承诺书。

　　洛龙区纪委区监委负责人说，安居工程是群众关注的一件大事，既要把关系群众利益的大事办好，又要坚持原则，通过此次警示教育让工作组成员、村级干部做到警钟长鸣，始终坚持底线思维，严把程序关、人情关，坚持公平、公正、公开，阳光透明。

　　在安置房分配前进行警示教育，是洛龙区纪委监委落实把“治未病”放在更加突出位置的一个缩影。去年以来，该区党员干部共计1000余人次参与共读红色家书、廉洁家访、廉洁谈话等活动。该区组织人员定期到廉政教育基地、家风家训馆等地参观，每半年召开综合性廉政教育警示会议，覆盖全体党员干部。该区还通过沉浸式教育震撼心灵、对照式教育正好自身衣冠、警钟式教育绷紧廉洁之弦、提醒式教育展现组织关爱，把理想信念教育纳入党校干部培训和理论中心组、主题党日学习的必修课抓好落实，筑牢“治未病”的思想防线。（洛报融媒·洛阳网记者 李三旺 通讯员 刘营梅 魏慧）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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