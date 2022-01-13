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市中心医院为援非医疗队队员举行欢送仪式
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.19 08:45

　　18日下午，市中心医院为该院参加中国援赞比亚第23批医疗队的9名队员举行欢送仪式。

　　中国援赞比亚第23批医疗队由洛阳市负责组建，共28名队员，其中24名来自洛阳，其余4人分别来自郑州和商丘。洛阳市中心医院为队长单位，共有9人参与此次援外工作。

　　在欢送会上，中国援赞比亚第23批医疗队队长，市中心医院党委委员、业务副院长闫宏宪和其他队员进行宣誓并做表态发言。“援外工作是一项光荣而艰巨的任务。全体队员将不负所托、锐意进取，发扬不畏艰苦、甘于奉献、救死扶伤、大爱无疆的崇高精神，严格遵守各项规定，全力帮扶受援国医疗机构服务能力和水平提升，树立良好的中国医生形象，争做广受国际社会好评的和平健康使者，圆满完成国家使命。”队员们说。

　　现场，该院党委书记朱宏轩向队员们致敬，并表示医院将成为援外医疗队队员的强大后盾，在他们赴赞期间做好后勤保障，并尽力关心、帮助解决他们的家庭遇到的实际困难。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 高鸽）

　　
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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