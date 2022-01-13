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2022年2月洛阳市自然灾害风险形势分析报告
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.19 08:45

2022年2月洛阳市自然灾害风险形势分析报告

　　2022年1月25日至28日，市应急管理局、市气象局、市水利局、市自然资源和规划局、市住房和城乡建设局、市林业局、市交通运输局、市工业和信息化局、市农业农村局、市教育局、市卫健委、市文化广电和旅游局、市城市管理局等13家市减灾委主要成员单位，对2022年2月洛阳市自然灾害风险形势进行了会商研判。具体情况如下：

　　一、气候趋势预测

　　常年2月各县(区)降水量为10.4毫米～18.8毫米，平均为14.9毫米；各县(区)平均气温为2.2℃～4.2℃，全市平均为3.5℃。

　　预计2022年2月，我市降水量偏少0成～2成，在8毫米～16毫米之间；平均气温较常年偏低0℃～1℃，在1℃～4℃之间。

　　二、2月灾害风险预判

　　综合分析，2022年2月洛阳市自然灾害风险主要表现为：

　　(一)气象灾害。预计2022年2月有3次雨雪天气过程，雾霾日数为5天～8天，降水偏少，气温偏低，易出现寒潮大风天气，对农业、交通、民航运输及居民生活出行等会造成不利影响。

　　(二)森林防火。2月降水偏少，林下可燃物干燥，加之春节期间返乡出游人员增多，上坟祭祀活动集中，野外火源管控难度加大，森林火险等级较高。

　　(三)疫情防控。目前，国外疫情防控“躺平”，国内疫情呈多点散发和局部聚集性疫情共存态势，春节期间人员流动增加、聚集性活动增多，疫情防控压力持续增大。

　　(四)震情分析。洛阳前兆观测台网地温、地电、地倾斜、地磁、水氡等观测资料均未发现短临异常。各宏观测报点未见宏观异常现象，晋陕豫交界区的近期前兆交换资料亦未见明显异常。综合分析认为，2022年2月洛阳及邻区发生破坏性地震的可能性不大。

　　三、防范对策及建议

　　各级各有关部门务必保持高度警惕，坚决克服麻痹思想和侥幸心理，严格落实值班带班工作制度，坚守岗位，妥善处置各类突发事件。

　　(一)树牢灾害风险意识。各地各部门要牢固树立“两个坚持、三个转变”防灾减灾救灾工作理念，强化风险意识和底线思维，扛牢灾害风险防范责任，重“防”重“减”，全力做好应对工作，最大限度降低灾害风险损失。

　　(二)及时发布预警信息。各地各部门要密切关注天气变化，及时接收、发布预警信息和防灾避灾信息，第一时间通知到村、到户、到人，尤其要做好边远山区和人员密集区预警信息发布，严防人员伤亡事件发生。

　　(三)扎实做好重点防范。各地各相关部门要加强野外火源管理，对入山路口、坟地、旅游景点、风景名胜区、火灾多发区域等重点地段实行重点防范，尤其要做好森林火险气象等级预报和高火险的预警信息精准发布；要严格落实“外防输入、内防反弹”措施，引导群众合理安排出行，倡导就地过节，继续做好新冠肺炎疫苗接种和全员核酸检测准备工作；要加强对城乡供电、供水、供气、通信等基础设施安全检修，及时处置安全隐患，保证城市安全稳定运行；要加强对高速公路、桥梁、隧道、山区道路等重点区域实施监控，做好融冰除雪工作，视情况采取关停、限速、停驶、强制分流等措施，严防发生交通事故；要加强对工矿、商贸、建筑施工、消防等重点领域隐患排查整治，坚决防范遏制各类安全生产事故发生。

　　洛阳市减灾委办公室
洛阳市应急救援总指办
2022年1月28日
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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