市委政法工作会议召开 杨骁出席并讲话

昨日上午，市委政法工作会议召开，深入学习贯彻习近平总书记关于政法工作的重要指示精神，贯彻落实中央、省委政法工作会议精神，总结工作，分析形势，安排部署2022年政法工作。市委副书记、政法委书记杨骁出席会议并讲话。 昨日上午，市委政法工作会议召开，深入学习贯彻习近平总书记关于政法工作的重要指示精神，贯彻落实中央、省委政法工作会议精神，总结工作，分析形势，安排部署2022年政法工作。市委副书记、政法委书记杨骁出席会议并讲话。 杨骁强调，全市政法机关要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，以及党的十九大和十九届历次全会精神，切实履行好维护国家安全、社会安定、人民安宁的重大责任，以洛阳一域之稳定为全国、全省大局之稳定尽责任、作贡献。要实干担当、锐意进取，全力推进市域社会治理现代化试点工作，常态化推进扫黑除恶斗争，全面深化“三零”创建，大力推进“三清两建”，夯实基层基础，提升社会治理效能，全力建设更高水平的平安洛阳。要强化法治作用，一体推进法治洛阳、法治政府、法治社会建设，积极保障市委产业发展、城市提质、乡村振兴等重点工作，着力优化营商环境，强化民生领域执法司法，全力服务保障高质量发展。要深化政法领域改革，完善机构职能，规范全力运行，提升服务水平，全力提升执法司法质效和公信力。要加强政治建设，坚持党对政法工作的绝对领导，巩固深化政法队伍教育整顿成果，全面提升政法队伍能力素质，全力锻造过硬政法铁军。要锤炼作风、提升效能，强化以上率下、强化问题导向、强化统筹结合、强化责任落实，推动洛阳政法工作高质量发展，为“建强副中心、形成增长极、重振新辉煌”提供有力政法保障，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。 会议以视频形式召开。张武清、曲海滨、吴志军在主会场参加。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 张继峰）