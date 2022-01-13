因道路结冰，郑栾高速洛阳辖区多个站点禁止上站

18日晚，记者从洛阳高速交警支队获悉，因道路结冰，21时20分，郑栾高速龙峪湾站、白云山站、木札岭站禁止车辆上站；目前，二广高速龙门服务区施工封闭，其他高速及站口通行正常。

18日晚，记者从洛阳高速交警支队获悉，因道路结冰，21时20分，郑栾高速龙峪湾站、白云山站、木札岭站禁止车辆上站；目前，二广高速龙门服务区施工封闭，其他高速及站口通行正常。

洛阳高速交警提醒，请广大司机及时关注路况信息，如遇雨雪天气，请减速慢行并保持安全车距。(洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 马军锋)