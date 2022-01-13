11个月婴儿吃面包卡喉 洛阳列车长采取海姆立克法急救

“婴幼儿必须远离那些可能误入喉咙的小块水果、坚果及硬币等物品，同时，希望家长掌握海姆立克急救法，以便在发现危险后及时施救。”18日，洛阳列车长丁海波说。

“婴幼儿必须远离那些可能误入喉咙的小块水果、坚果及硬币等物品，同时，希望家长掌握海姆立克急救法，以便在发现危险后及时施救。”18日，洛阳列车长丁海波说。

几天前，洛阳站开往广州东站的K4584/1次列车运行在长沙至衡阳之间，14号车厢乘务员边阳伟在巡视车厢时发现，一名11个月婴儿吃面包卡喉，脸色发紫，呼吸微弱，婴儿的家长大声呼救。

接到边阳伟的汇报后，列车长丁海波一边安排广播寻找医生，一边赶紧带着红十字救护员赶到现场。经过询问，丁海波了解到家长喂婴儿吃面包时，不小心卡住了喉咙。

情况紧急，丁海波和红十字救护员肖伦马上轮流采用海姆立克法救助婴儿。两分钟左右，卡在婴儿喉咙里的面包被清理出来，婴儿的呼吸变得顺畅，脸色逐渐恢复正常。婴儿的家长对列车乘务人员的急救表示感谢。

丁海波叮嘱婴儿的家长一定要看护好孩子，3岁以下的婴幼儿最好不吃黏稠食物，不吃带皮、带核的水果。同时，在孩子口含食物时，不要引逗孩子大笑。

随后，丁海波向旅客普及了海姆立克急救法。婴幼儿被异物卡喉导致呼吸受阻后，一般有4分钟左右的黄金抢救时间。家长能掌握海姆立克急救法，对于急救很重要。

具体来说，对于一岁以内的婴儿，施救者应先将婴儿面朝下放置在手臂上，手臂贴着前胸，大拇指和其余四指分别卡在婴儿下颌骨位置，另一只手在婴儿背上两肩胛骨中间拍打5次，然后观察异物有没有被吐出。如果没有吐出，施救者应立刻将婴儿翻过来，头冲下脚冲上，面对面放置在手臂或大腿上，一手固定在婴儿头颈位置，一手伸出食指中指，快速压迫婴儿胸廓中间位置，随后观察是否有异物排出，如此重复直至将异物排出为止。

对于一岁以上儿童及成年人，施救者站在被救者身后，两手臂从身后绕过伸到肚脐与肋骨中间的地方，一手握拳，另一手包紧拳头，然后双手快速有力地向内上方冲击，直至被救者将异物排出。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 胡柳)(采访对象供图)