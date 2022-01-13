洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

“开门红”！万基控股今年1月环比增利5552万元
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.18 20:08

　　实现全面“开门红”！18日，记者从万基控股集团有限公司获悉，今年1月该企业环比增利5552万元，下属的铝业公司、铝箔厂、铸轧厂等十余家单位均实现盈利，多项经营指标与2021年12月相比有较大增幅，顺利开启生产经营“开门红”。

　　坚持创新引领、紧抓风口发展，成为企业增长的关键因素。

　　去年年底，面对国内外高档电子配件市场火爆局面，万基控股积极开展调研，准确把握力学性能、尺寸公差、表面质量等各项关键技术指标，最终成功研发和批量化生产手机中控板及配套五金件专用铝材。该产品具有散热功能好、抗压强度高、不带任何磁性等特性，利润是普通铝材的5倍。企业也由此顺利跻身国际知名品牌手机中控板材供应商。

　　在相关研发中，企业还通过技术改造提高冷轧机运行速度，推动生产效率提升30%，进一步降低了生产成本。

　　近年，瞄定铝合金新型材料领域，借助国家围绕“双碳”战略目标大力发展新能源以及环保型新材料的东风，万基控股充分发挥产业链完整优势、世界一流装备优势以及行业领先技术优势，与上海交大洛阳特种材料研究院深度合作，在新能源动力电池用铝基材、高端包装用铝箔等风口产业领域精准发力。

　　目前在3C(电脑、通讯和消费性电子)领域，其开发的新能源电池软包铝箔已全部取代日本进口；

　　在动力电池领域，其产品研发各项指标已满足客户要求，实现批量供货，未来可完全取代进口；

　　在包装用铝箔领域，万基控股已成为浙江金石、澳大利亚安姆科、日本中金玛泰等国内外顶尖包装企业的主要供应商，并在去年荣膺全球包装龙头企业安姆科大中华区最佳合作伙伴。

　　下一步，万基控股将继续锚定主攻方向，围绕风口做文章。该企业当前抓紧推进的12万吨高端铸轧项目将于今年6月投产，该项目瞄准新能源汽车动力电池箔坯料市场，目前已完成产品研发，投产后将有效增强洛阳市新能源产业实力，持续助力企业全年红，为洛阳经济高质量发展贡献力量。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 李鹏 通讯员 拓如印）(企业供图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 新安宝真观，深藏乡野间
    新安宝真观，深藏乡野间
    新安宝真观，深藏乡野间
        前段时间，省政府下发《关于公布第八批河南省文物保护单位名单的通知》，核定351处省级文物保护单位，洛阳有...
  • ·小猫肉肉 一对洛阳60后夫妇的解忧草
  • ·三复街：一头是烟火味儿 一头是文化气儿
  • ·以虎之名探周边“虎”景
    		•  
    新闻排行
  • 39人！洛阳市市直机关公开遴选公务员
  • 偃师居民可以认购洛阳经济适用房吗？...
  • 最新！全国疫情中高风险地区名单，增...
  • 网友反映王城大道一路口信号灯设置不...
  • 全市首个产业发展智库在洛龙区启动
  • 全省第三期“三个一批”活动工作部署...
  • 赞！洛阳涧西区武汉路社区楼道化身“...
  • 洛阳各县区坚持创新引领 夯实发展根基...
  • 做好冰雪旅游文章 让“冷资源”热起来
  • 洛阳今日小雪转阴天 气温-4℃到4℃
    		•
    百姓呼声
    文旅专线18米新能源电车能否换运营线路？
    洛阳谷水高新技术产业开发区具体规划问题
    精彩图片
    众花傲雪迎春开【组图】
    “洛阳造”起重机走俏...
    你见过吗？显微镜下的...
    洛阳特警大练兵 青春奋...
    精彩热帖

    木兰从军之话别

    神都飞雪

    闹元宵

    勇成摄影 山村随拍
    /漏明崖、神仙湾一日行
    /重过女几山 ——游记
    /张飞曾辞赋暨书画评论集出版首发式在洛邑古
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605