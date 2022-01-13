“开门红”！万基控股今年1月环比增利5552万元

实现全面“开门红”！18日，记者从万基控股集团有限公司获悉，今年1月该企业环比增利5552万元，下属的铝业公司、铝箔厂、铸轧厂等十余家单位均实现盈利，多项经营指标与2021年12月相比有较大增幅，顺利开启生产经营“开门红”。

实现全面“开门红”！18日，记者从万基控股集团有限公司获悉，今年1月该企业环比增利5552万元，下属的铝业公司、铝箔厂、铸轧厂等十余家单位均实现盈利，多项经营指标与2021年12月相比有较大增幅，顺利开启生产经营“开门红”。

坚持创新引领、紧抓风口发展，成为企业增长的关键因素。

去年年底，面对国内外高档电子配件市场火爆局面，万基控股积极开展调研，准确把握力学性能、尺寸公差、表面质量等各项关键技术指标，最终成功研发和批量化生产手机中控板及配套五金件专用铝材。该产品具有散热功能好、抗压强度高、不带任何磁性等特性，利润是普通铝材的5倍。企业也由此顺利跻身国际知名品牌手机中控板材供应商。

在相关研发中，企业还通过技术改造提高冷轧机运行速度，推动生产效率提升30%，进一步降低了生产成本。

近年，瞄定铝合金新型材料领域，借助国家围绕“双碳”战略目标大力发展新能源以及环保型新材料的东风，万基控股充分发挥产业链完整优势、世界一流装备优势以及行业领先技术优势，与上海交大洛阳特种材料研究院深度合作，在新能源动力电池用铝基材、高端包装用铝箔等风口产业领域精准发力。

目前在3C(电脑、通讯和消费性电子)领域，其开发的新能源电池软包铝箔已全部取代日本进口；

在动力电池领域，其产品研发各项指标已满足客户要求，实现批量供货，未来可完全取代进口；

在包装用铝箔领域，万基控股已成为浙江金石、澳大利亚安姆科、日本中金玛泰等国内外顶尖包装企业的主要供应商，并在去年荣膺全球包装龙头企业安姆科大中华区最佳合作伙伴。

下一步，万基控股将继续锚定主攻方向，围绕风口做文章。该企业当前抓紧推进的12万吨高端铸轧项目将于今年6月投产，该项目瞄准新能源汽车动力电池箔坯料市场，目前已完成产品研发，投产后将有效增强洛阳市新能源产业实力，持续助力企业全年红，为洛阳经济高质量发展贡献力量。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 李鹏 通讯员 拓如印）(企业供图)