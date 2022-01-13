今年，洛阳将提供就业岗位20万个以上

就业是民生之本。春节过后，洛阳各县区积极开展专项行动，服务群众返岗复工。各县区在近期召开的经济工作会议中，明确表示要落实就业优先战略和积极就业政策，推进“人人持证、技能洛阳”建设。

就业是民生之本。春节过后，洛阳各县区积极开展专项行动，服务群众返岗复工。各县区在近期召开的经济工作会议中，明确表示要落实就业优先战略和积极就业政策，推进“人人持证、技能洛阳”建设。

根据《2022年洛阳市重点民生实事工作方案》，洛阳要以“人人持证、技能洛阳”建设提升就业质量。大规模开展职业技能培训和评价取证，全年完成技能培训30万人次，新增技能人才17万人(含高技能人才5万人)。实施就业扩容提质工程，全年组织各类招聘会100场次以上，提供就业岗位20万个以上。提升创业服务能力，全年开展创业辅导3000人次，发放创业担保贷款15亿元。

高校毕业生、农民工等重点群体的就业工作是各县区的关注重点。瀍河区委经济工作会议提出，要实施更加积极灵活的就业政策，妥善做好农民工、城镇困难人员等重点人群就业工作，实现全区城镇新增就业5400人的目标。要推进“人人持证、技能瀍河”建设，全年开展各类培训3000人次，营造技能就业、技能增收、技能成才的浓厚氛围。

根据栾川县委经济工作会议安排，该县将结合产业发展和企业需求，精准开展订单式、定岗式培训，对旅游从业人员开展专业技能培训，统一发放乡村旅游从业资格证书，推动县级“一证通”。全年开展技能培训2.3万人次，其中培训旅游从业人员5000人；新增技能人才1.3万人，其中高技能人才3000人。

健全“人社专员”制度，开展“互联网+就业”招聘活动，全年协助发布岗位需求2000个以上，发放创业担保贷款1亿元以上，新增城镇就业1.1万人以上，失业人员再就业1500人以上。这是记者从洛龙区委经济工作会议上了解到的。今年，洛龙区还将结合企业需求、发展需要，科学安排培训项目，全年新增持证人员1.6万人以上，推动更多劳动者实现技能就业、技能增收。

洛宁县委经济工作会议提出，年内要完成各类培训1.8万人次以上,新增持证1万人以上，新增城镇就业4800人以上、农村劳动力转移就业1800人以上。

“规范公益岗位开发和管理，全年完成城镇新增就业4000人，完成新增农村劳动力转移就业2500人。”嵩县县委经济工作会议提出，要实现更加充分的就业，将稳就业摆在更加突出的位置，实施更加积极的就业政策，多渠道拓展就业岗位，支持灵活就业，规范新就业形态。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞）