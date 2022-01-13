乡村振兴，洛阳各县区今年打算这么干

一年之计在于春。近日，孟津区广大麦农正在农技人员的指导下，开始对麦田进行科学管理，植保无人机、自动肥料抛洒机等已经成为农民的好帮手。踏上现代化建设新征程，广袤的河洛乡村大有可为。

一年之计在于春。近日，孟津区广大麦农正在农技人员的指导下，开始对麦田进行科学管理，植保无人机、自动肥料抛洒机等已经成为农民的好帮手。踏上现代化建设新征程，广袤的河洛乡村大有可为。

加快推动乡村全面振兴，洛阳提出要聚力“五个抓手”，坚持农业农村优先发展，落实落细“151”工作举措，推动城乡基础设施一体化、要素流动自由化、产业发展融合化。从各县区经济工作会议可以看出，这些理念已经融合各县区乡村振兴工作的具体举措中。

“一县一业”“一镇一特”“一村一品”，各县区充分集合自身特点，提质增效，叫响品牌，如新安樱桃、伊川绿色杂粮、孟津无公害瓜菜、洛宁上戈苹果。其中，孟津区委经济工作会议提出，要以全面振兴为追求，高质量打造都市田园。实施“互联网+”农产品出村进城工程，加快农产品“最先一公里”预冷、保鲜等配套设施建设，培育零售电商、批发电商、直播电商等新模式，提高农业生产经营效益。

新安县委经济工作会议则提出，要依托大粒樱桃、软籽石榴、冬桃、花椒、核桃、朝天椒等优势资源，高标准推进新安县樱桃省级现代农业产业园建设，培育绿色食品产业集群，探索建立特色农产品“集镇初加工+园区精深加工”模式，促进特色产业发展。

日前召开的瀍河区委经济工作会议透露，将全面盘活乡村资源，将流转土地、闲置宅基地等资源统一整合，推动招商引资在农村社区落地，以产业项目促进城乡融合发展，以城带乡，城乡互动。