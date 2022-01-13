好样的！宜阳农民曹跃娜跳入冰冷水渠救起5岁女童

“那种情况下，换成谁都会去做的。”18日，曹跃娜在电话中一直强调自己跳水救人的事“没什么值得说的。”

曹跃娜回忆救人情景

“那种情况下，换成谁都会去做的。”18日，曹跃娜在电话中一直强调自己跳水救人的事“没什么值得说的。”

曹跃娜今年38岁，宜阳县锦屏镇河下村人。15日下午3时前后，曹跃娜午休后骑着电动车带着小儿子出去玩，因为当天是元宵节，街头巷尾好不热闹。突然，听见邻居大声嚷着“有小孩掉进泄洪渠里了”，曹跃娜“浑身一激灵。”

情况紧急，支好电动车，把小儿子留在电动车上，曹跃娜奔向了泄洪渠，边跑边喊“快来救人！有小孩掉渠里了！”

跑到泄洪渠旁，曹跃娜见女孩已经被湍急的水流冲到几十米外桥的另一边，她边爬梯子边向女孩大声呼喊，让女孩找东西抓住。幸运的是，一根树杈刚好在女孩的旁边，被女孩死死地攥紧，但女孩的头发已经没入了水中。不容犹豫，曹跃娜跳下水，向女孩走去。

此时，闻声赶来的同村人李玉杰也匆忙下渠奔向女孩，最终合力将她拉出水来，此时女孩浑身湿透，瑟瑟发抖。曹跃娜在李玉杰的帮助下，先将女孩棉衣脱掉，然后将自己的棉袄包住女孩身体，嘴里还不停安慰着“乖，别怕。”

曹跃娜回忆救人情景

闻讯赶到的女孩家人和村民纷纷上前，围作一团。看到女孩获救，曹跃娜长舒了一口气，这才想起小儿子还在电动车上。没穿外套、半身湿透、光着脚板的她自觉“狼狈”，自顾自地带着孩子回到了家。

“跃娜，好样的！” “你是你孩子的榜样。”“那么冷的水，真的了不起！” “要不是曹跃娜及时施救，后果真不堪设想，想想我都后怕。”……面对村民们的称赞、女孩家人的致谢，曹跃娜感到很不好意思，她一直在说一句话：“因为我也是妈妈。”（洛报融媒·洛阳网记者 梁笑宇 通讯员 张新迁 陈昕 文/图）