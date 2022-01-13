女子突发心脏病 洛阳热心出租车司机紧急送医

18日，躺在病床上的洛阳市民张女士念叨着一个出租车司机，她想通过记者找到人，当面说声谢谢。前两天深夜，她的心脏不舒服，一个热心的出租车司机送她就医、帮忙敲开医院的门，为她的事儿忙活近一个小时。

18日，躺在病床上的洛阳市民张女士念叨着一个出租车司机，她想通过记者找到人，当面说声谢谢。前两天深夜，她的心脏不舒服，一个热心的出租车司机送她就医、帮忙敲开医院的门，为她的事儿忙活近一个小时。

张女士在西工区纱厂南路一小区做保姆，负责照顾两位80多岁的老人。她自己患有心脏病，平时没断过药。前几天，她的身体不舒服，到药店买了两次药，没见好转。13日凌晨1点多，她难受得坐立不安、心跳加速。

“我觉得快撑不下去了，得赶紧去医院。”张女士说，她叫醒老人说明情况，匆忙穿衣出门，在小区门口拦下一辆出租车，要去洛龙区李楼镇一家医院看病。

附近就有医院，为何舍近求远？张女士说，去附近医院办理手续太烦琐，她一个人无法完成，而她经常去李楼镇那家医院看病，比较熟悉，医生也对她的情况比较了解，综合考虑决定过去。

一路上，张女士难受得几乎说不出话，只记得司机是个小伙儿。到达医院，她付完打车钱，去敲医院的门，司机并未急着离开。看她连敲门的力气都没有，司机下车帮她敲门，一直没有反应。“司机又陪我绕到后门，敲了半天才敲开门。”张女士说，司机为此忙活近一个小时，她急着看病，连句感谢的话都没说，也没记住车牌号。经诊断，她属于病毒性感冒，同时诱发心脏病，目前仍住院治疗，“我想通过你们找到好心司机，说一声谢谢”。

记者在市道路运输服务中心城市公交所工作人员的帮助下，联系到当晚的司机徐涵，他今年26岁，刚开了两三年的出租车，对张女士印象深刻。他说，当时看到那位大姐情况紧急，想尽力帮一把，耽误时间都是小事，只要大姐没事就好。(洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 杨玉明 文/图)