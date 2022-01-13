3月1日起，我省将禁止生产、销售和使用不可降解的一次性塑料制品

3月1日起，新的《河南省城市生活垃圾分类管理办法》将开始实施。新规将会给我们的生活带来哪些影响？记者进行了走访。

3月1日起，新的《河南省城市生活垃圾分类管理办法》将开始实施。新规将会给我们的生活带来哪些影响？记者进行了走访。

新规将从源头减量，以促进做好垃圾分类

近日，《河南省城市生活垃圾分类管理办法》(以下简称《办法》)正式公布，将于3月1日起施行。《办法》对生活垃圾从源头减量、分类投放、分类收集、分类运输与分类处理各个环节，全方位进行了规范。

垃圾分类要做好，源头减量很重要。《办法》提到，鼓励使用可再生、可降解、可循环利用等有利于城市生活垃圾减量化、资源化的产品；禁止生产、销售和使用不可降解的一次性塑料制品；推行净菜上市；快递、电子商务等企业应当主动提供和使用绿色包装；鼓励单位和个人使用可循环利用的产品；机关、国有企事业单位应当优先采购、使用可循环利用、资源化利用的办公用品；餐饮服务提供者和餐饮配送服务提供者不得主动向消费者提供一次性筷子、调羹等餐具等。

其中，“禁止生产、销售和使用不可降解的一次性塑料制品”“饮服务提供者和餐饮配送服务提供者不得主动向消费者提供一次性筷子、调羹等餐具”与我们的生活密切相关。记者走访了我市部分超市、农贸市场、餐饮店等场所，了解了洛阳市场的现状。

大多数大中型商超、餐饮店已使用可降解环保购物袋

在涧西区大张盛德美超市里，记者在收银台处看到，不同规格、大小的购物袋上，都标注着“可降解环保购物袋”的字样。