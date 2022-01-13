洛阳市命名50个“枫桥式”基层政法单位

18日，洛阳市委政法工作会议下发了《中共洛阳市委政法委员会关于2021年全市“枫桥式”基层政法单位命名的通报》，全市50个单位被命名为全市“枫桥式”基层政法单位。

18日，洛阳市委政法工作会议下发了《中共洛阳市委政法委员会关于2021年全市“枫桥式”基层政法单位命名的通报》，全市50个单位被命名为全市“枫桥式”基层政法单位。 18日，洛阳市委政法工作会议下发了《中共洛阳市委政法委员会关于2021年全市“枫桥式”基层政法单位命名的通报》，全市50个单位被命名为全市“枫桥式”基层政法单位。 去年，洛阳市认真贯彻习近平总书记关于坚持和发展新时代“枫桥经验”重要指示精神，深入传承践行新时代“枫桥经验”，更好维护社会和谐稳定，开展了“枫桥式”基层政法单位创建活动。经过各县区党委政法委推荐上报、市直政法单位初步评审、市委政法委审核验收，栾川县潭头人民法庭等50个单位被命名为全市“枫桥式”基层政法单位。 具体如下： “枫桥式”人民法庭(7个)，分别为栾川县潭头人民法庭、汝阳县内埠人民法庭、新安县五里头人民法庭、宜阳县莲庄人民法庭、伊川县鸣皋人民法庭、偃师区缑氏人民法庭、洛宁县大原人民法庭。 “枫桥式”检察服务中心(7个)，分别为汝阳县人民检察院检察服务中心、洛宁县人民检察院检察服务中心、瀍河区人民检察院检察服务中心、宜阳县人民检察院检察服务中心、新安县人民检察院检察服务中心、老城区人民检察院检察服务中心、嵩县人民检察院检察服务中心。 “枫桥式”派出所(18个)，分别为汝阳县公安局城关派出所、栾川县公安局城关派出所、洛龙分局开元路派出所、孟津分局平乐派出所、嵩县公安局车村派出所、新安县公安局石寺派出所、宜阳县公安局香鹿山派出所、伊川县公安局鸣皋派出所、偃师分局岳滩派出所、涧西分局重庆路派出所、西工分局洛北派出所、老城分局邙山派出所、汝阳县公安局内埠派出所、栾川县公安局栾川派出所、孟津分局常袋派出所、涧西分局珠江路派出所、新安县公安局李村派出所、伊滨经开分局庞村派出所。 “枫桥式”司法所(18个)，分别为栾川县陶湾司法所、新安县南李村司法所、孟津区城关司法所、洛龙区学府司法所、宜阳县高村司法所、嵩县车村司法所、洛宁县上戈司法所、伊川县白元司法所、汝阳县三屯司法所、老城区西关司法所、西工区王城司法所、瀍河区瀍河司法所、涧西区司工农司法所、偃师区槐新司法所、栾川县叫河司法所、新安县石寺司法所、孟津区白鹤司法所、栾川县合峪司法所。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 文/图 通讯员 张继峰）