18日，洛阳市委政法工作会议召开，聚焦人民群众对公共安全和公平正义的新期待，部署了一系列贴民心、合民意、举措实的工作，着力提升人民群众安全感和满意度。快跟着记者来看看吧！

18日，洛阳市委政法工作会议召开，聚焦人民群众对公共安全和公平正义的新期待，部署了一系列贴民心、合民意、举措实的工作，着力提升人民群众安全感和满意度。快跟着记者来看看吧！

●挂牌整治社会治安重点地区

织密社会面防控网络，加大命案侦破和预防工作力度，深化打击盗抢骗、黄赌毒、食药环等违法犯罪。坚持滚动排查、重点挂牌、靶向治理，市、各县区每季度挂牌整治一批社会治安重点地区。强化枪支弹药、危爆物品等重点物品的动态管控，严格道路交通、公交地铁、消防和大型活动、人员密集场所的排查管控措施，严防发生公共安全事件。

●深入推进农村“村霸”问题整治

常态化开展扫黑除恶斗争，纵深推进“三清两建”专项行动，深入推进农村“村霸”问题整治，严厉打击“村霸”和宗族恶势力。实现以自然村为单位的村民理事会全覆盖，切实加强村(社区)人民调解委员会建设，建强村民自治组织。

●构建未成年人三位一体关爱帮扶体系

强力保护未成年人安全，着力构建“家庭、学校、社会”三位一体关爱帮扶体系，深化拓展“护苗”“护蕾”行动，推进校园内部及周边安全治理，完善社会心理服务体系和干预机制，有效预防涉学校、涉学生等案事件事故发生。