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洛阳丰润路社区防诈宣传出新招 设计制作 “社区安全飞行棋”让居民玩
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.18 17:19

　　18日上午，洛阳市涧西区徐家营街道办事处丰润路社区党群服务中心活动室里，69岁的居民李凤霞和59岁的孙艳梅下棋正酣。“接到退税、电信等诈骗电话不清醒，退一次。”“哎哟，我遇到不法侵害及时报警，能进两格！”两人时不时冒出的对话，让人听着挺新鲜。

　　记者走近细看，原来，两人正在玩“社区安全飞行棋”。只见一张长约30厘米、宽约20厘米的长方形塑料布面上印着彩色飞行棋盘，格子里分别写有防诈骗、消防安全、防盗、公共设施维护等多项内容，涵盖社区居民日常遇到的各类安全知识，语言通俗易懂，如“出租房屋未到公安机关登记，退两格”“故意堵小区大门违反治安管理处罚法退三格”等。

　　丰润路社区相关负责人介绍，“社区安全飞行棋”由徐家营街道办事处综治中心的工作人员设计制作，游戏规则和普通飞行棋一样，双方轮流投掷骰子确定步数，按照文字提示前进或者后退，先到终点者即为胜利。除了棋盘之外，上面还印有“防范电信诈骗牢记‘十个凡是’”等宣传内容，和居民生活联系较为紧密。

　　“日常宣传工作中，我们大多以入户走访、集体宣讲等方式为主。”该负责人说，传统的宣传方式比较单一，不少居民看过听过之后就忘记了。2021年年底，响应常态化疫情防控不扎堆、少聚聚的要求，综治中心的工作人员有了利用“社区安全飞行棋”寓教于乐的想法，没想到一推出就很受大伙儿欢迎，目前已经发放1000多套。今年春节期间，很多家庭的老中青三代人“宅”在家里玩飞行棋，几场游戏玩完，安全防范知识也记在了心中。

　　记者了解到，下一步，丰润路社区还将联合辖区共建单位组织开展“亲子手绘防诈骗环保袋”、真实案例分享等活动，提升居民防诈骗意识，共同维护社区安全，共建共创共享美好和谐家园。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 文/图/视频 通讯员 陈英)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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