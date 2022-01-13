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洛龙区产业发展智库正式启动 看看“智囊团”都有谁？
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.18 17:32

　　17日，洛龙区产业发展智库正式启动。作为洛阳市首个组建产业发展专门智库的县区，将在提高党委政府科学决策水平方面进行积极探索。

　　洛龙区相关负责人介绍，去年年底，根据市委市政府工作部署，洛龙区作为全市首家试点，开始筹建产业发展智库，先后研究制定了洛龙区产业智库建设实施方案、产业智库管理办法等文件，开始在全国范围内筛选智库。

　　洛龙区聚焦产业发展，结合市区两级产业实际，洛龙区选定轴承、新材料、智能装备制造、光电电子器件、生物医药、大数据、现代金融、高端服务、文化旅游、创新平台10个方向选聘智库专家。在政策研究方面，该区结合各领域产业发展需要，从宏观政策研究、产业研究、优化营商环境、工业和信息化、科技创新、招商引资、金融基金、国土空间规划8个方面选聘行业、政策方面的专家。

　　洛龙区第一届产业发展智库共选聘合作机构6家，包括师董会、颐高集团、前瞻产业研究院、河南科技大学、洛阳理工学院、大连理工大学洛阳研究院；智库专家60名，其中，中科院院士2名，分别是浙江大学叶志镇院士、大连理工大学程耿东院士，享受国务院津贴专家4名，分别是孙伟、张占仓、严大洲、张磊，“百人计划”专家1名，为清华大学邢新会教授。

　　按照计划，入选智库的专家实行聘任制，签订合作协议书面文本，以区政府名义颁发聘书。智库专家和机构的聘期1届为3年，经评估取得突出业绩的智库专家，可直接进入下一届智库。下一步，洛龙区产业发展智库将进一步完善内部管理、工作运转、考核评价等机制，制定智库年度工作计划，陆续开展决策咨询、专题研究、社会服务等工作。（洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 通讯员 张娅娣 谢芳）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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