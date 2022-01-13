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今年“开学第一课” 有了“电三电四”整治新主题
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.18 17:33

　　17日是我市中小学校开学第一天，洛阳交警走进校园，开展以交通安全为主题的“开学第一课”，向学生们着重宣传了洛阳市城市区电动三轮车、低速电动四轮车综合整治的内容。

　　当天上午，洛阳市公安局交警支队西工交巡大队民警来到辖区洛阳市实验小学、芳林路小学、洛阳市西工区建中学校等中小学，通过PPT、视频等形式，结合中小学生出行特点，讲解了乘车、骑车，如何正确的拨打110、122，乘坐校车时要按规定佩戴安全带，拒乘超员车、“黑校车”，乘坐家长骑行的电动自行车要主动佩戴安全头盔等注意事项。同时，民警还向学生们讲解了电动三轮车、低速电动四轮车相关的法律法规和这些车辆的安全隐患，倡导学生们拒绝乘坐非国标的电动三轮车、低速电动四轮车。

　　“谁知道驾驶电动三轮车，需要什么类型的驾照？回答正确有奖励！”在洛阳市涧西区东方第三小学，洛阳市公安局交警支队长春路交巡大队中队长徐冰为学生们上了一堂别开生面的交通安全课。课上，徐冰频繁与学生们互动，在一问一答中，向学生们宣传电动三轮车、低速电动四轮车相关的法律法规。

　　在洛阳市洛龙区广利街小学等学校，洛阳市公安局交警支队洛龙交巡大队民警通过班级的家长群，向家长们发送了有关了电动三轮车、低速电动四轮车相关的法律法规，和目前洛阳市城市区电动三轮车、低速电动四轮车综合整治的相关情况。

　　“我们希望通过‘开学第一课’，培养孩子们的交通安全意识，增强他们自我保护的能力。同时，希望通过孩子们开展‘小手拉大手’活动，进一步向家长们宣传电动三轮车、低速电动四轮车的相关法律法规和交通违法的危害，营造安全文明的交通环境。”洛阳交警部门相关负责人说。(洛报融媒·洛阳网记者 郭秩铭)(图片由交警部门提供)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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