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@洛阳人，近百项补贴将通过社保卡发放
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.18 17:35

　　你知道吗？今后养老金等多项社保待遇要通过社保卡发放了。近日，洛阳全面启动使用社保卡发放社保待遇工作引发关注。记者从有关部门获悉，高龄津贴、城乡居民最低生活保障等多项补贴资金也将逐步通过社保卡发放。在此提醒享受相关待遇、补贴的市民，尽快去领卡、激活。

　　“根据河南省《关于进一步加强惠民惠农财政补贴资金‘一卡通’管理的实施意见》等文件，我省发放惠民惠农财政补贴将以社保卡为载体，由财政部门通过银行集中代发至社保卡金融账户。”洛阳市人力资源社会保障电子政务中心主任王楠介绍，根据要求，到2023年所有直接兑付到人到户的补贴资金，原则上均通过“一卡通”方式集中发放，并纳入惠民惠农财政补贴‘一卡通’系统统一管理。目前，我市此项工作正在稳步推进中，市民可持续关注相关补贴发放部门的有关信息。

　　“截至目前，我市社保卡持卡人数达到719.86万人，实现洛阳市户籍人口全覆盖。但仍有部分群众的社保卡已经制作完成未能及时领取，主要集中在未成年人、部分灵活就业人员、常年在外务工人员和部分农村居民。”王楠说，越来越多的补贴资金将通过社保卡发放，为避免后期造成不必要的麻烦，广大市民需尽快领取社保卡；已有社保卡但未激活金融账户功能的，还需携社保卡、本人身份证到发卡银行进行社保卡金融账户功能激活，并及时将社保卡信息报送给对应的补贴发放部门。

　　其中，尚未领取社保卡的人群，可通过拨打咨询电话12333，查询自己社保卡的情况，也可关注“洛阳人社”微信公众号，进入“综合查询”页面进行制卡进度查询后及时领卡。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜）

　　【相关链接】

　　记者了解到，通过社保卡发放的补贴涉及农业、民政、人社、教育、交通等多个方面，政策清单实行动态管理，随着国家政策调整仍在逐步更新，截至目前已达近百项。

　　其中，涉及人群较广、关注度较高的主要有这些：

　　涉及民政：高龄津贴、城乡居民最低生活保障、孤儿基本生活保障、事实无人抚养儿童基本生活保障、重度残疾人护理补贴、困难残疾人生活补贴等。

　　涉及教育：中等职业教育国家免学费(发放学生部分)、普通高中国家助学金、中等职业教育国家助学金等。

　　涉及人社：离校未就业应届高校毕业生求职创业补贴、就业补助(困难毕业生求职创业补贴、创业开业补贴、公益性岗位补贴)等。

　　涉及乡村振兴：产业奖补、造林扶贫补贴、雨露计划(职业教育补贴、短期技能培训补贴)等。

　　涉及农业：耕地地力保护补贴、稻谷补贴、农机购置补贴等。

　　涉及退役军人：义务兵优待金、优抚对象抚恤生活补助等。
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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