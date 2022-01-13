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解救被拐儿童、送迷路的老人回家 洛阳这个交警做的暖心事儿真不少【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.18 17:29

　　“道路上不能随意玩耍，不能攀爬道路中间隔离护栏，过马路要走人行横道、看信号灯……”18日一大早，记者在洛阳市涧西区东方三小“开学第一课”现场，见到了市公安局交通警察支队长春交巡大队谷水中队中队长徐冰，他正在给学生们传授交通安全知识。

　　今年41岁的徐冰从事交警工作已有27个年头，每年节假日他和同事们都坚守在工作岗位上。“交警有句老话，辛苦我一个，幸福一路人，我们这一行，越到节假日越忙，只要能让节日里的道路更畅通些，让市民心里少添堵，我们辛苦点没什么。”徐冰这样形容自己的工作。

　　“敢担当能作为，在问题面前不遮掩，在困难面前不退缩，在面对困难和急难险重任务时冲得出来，危难时刻豁得出去。”这是领导和同事对徐冰的评价。

　　2019年牡丹文化节期间，徐冰正在建设华山路口执勤时，一位男士急切地向他求救，原来车内半岁女婴喝完奶粉后昏迷不醒。当时正值下班高峰期，车多人多。“请你放心，我们用摩托警车给你开道。”徐冰果断地说。他开启警灯，用喊话器让前方车辆配合让路，一路上与时间赛跑，顺利地将其送到医院，为孩子赢得了宝贵的抢救时间。

　　“咱们当警察的不就是为老百姓服务的么。”徐冰一边回忆当年的情景，一边感慨地说，成功解救被拐儿童、送迷路的大娘回家、高考监考老师晕倒护送就医……作为交通警察，徐冰27年坚守一线，每当“急难险重”任务出现时，他总是冲在最前面，成为辖区百姓们眼中群众信任的好民警，驾驶人心中的贴心人。

　　不仅如此，他还发挥爱个人的文艺创作特长，让交通宣传更加生动、形象。

　　在最近我市开展的洛阳市电动三轮、四轮车综合整治宣讲活动中，他通过文艺表演、互动提问答题等“花式宣讲”方式，增强了居民交通安全意识，普及文明骑乘电动车的安全知识，倡导居民规范骑行。

　　另外，徐冰还不定期进学校、进企业、进社区、进农村、进家庭开展“五进”交通安全宣传，不仅提高了辖区居民的交通安全意识，还增进了警民之间的情谊。

　　日复一日、年复一年，徐冰以一份执着与坚守，在平凡的岗位上做着不平凡的事情，用自己的默默付出换来城市交通便利，万家平安。(洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 陈昕 文/图/视频)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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