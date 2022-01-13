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建行洛阳分行“智慧政务”打通服务百姓生活“最后一公里”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.18 11:32

　　“发动全行员工下载洛快办App，并通过线上线下方式，加大营销推进力度，确保我行服务百姓生活‘最后一公里’畅通……”

　　建行洛阳分行微信群里的一条“动员令”，一时间让营销洛快办App升温。

　　作为国有大行，建行积极探索政银合作的新模式，建行借助金融优势，在数字经济的环境下，洛快办App”的推出，顺应其自身不断提升服务能力、助力政府营造良好营商环境、解决社会民生痛点的重要实践，为广大企业和老百姓提供触手可及、无处不在、精准直达的温暖服。

　　近年来，建行洛阳分行凭借金融科技的发展规划和实力，以及庞大的渠道网络延伸了政务服务的触角，与洛阳市政务服务和大数据管理局深度合作，助力营商环境改善。2021年，依托建设银行政融支付系统，双方围绕洛阳市政务服务平台移动端洛快办App成功上线了26个高频便民服务应用，包括水费、燃气费、热力费、党费缴纳等四大类便民项目，实现了洛快办App群众生活缴费场景的线上化，解决“互联网+政务服务”支付环节存在不支持线上在线办事付费的不便。

　　与此同时，建设银行借助智慧政务与新金融服务的融合，聚焦政府“痛点”。双方于2021年12月29日签署“政企合作框架协议”；并将各自优势，积极探索在政务服务门户、政务服务事项管理、政务服务与便民支付、政务事项进网点、政务数据共享等方面的合作，探索推动“互联网+政务服务”金融服务的融合创新，提升政务服务“网上办、就近办”的能力。

　　帮群众解难题、办实事，关注百姓“热点”，建行在搭建平台完全站在百姓需求的角度想问题，突出“只跑一次”、随时可找、顺手就办；解决企业“难点”。通过统一数据平台构建，打通信息孤岛，优化办事流程。建行发挥网点作为银行服务的神经末梢，服务大众美好生活的综合载体的作用，与拥有线上渠道不可替代的渠道优势。充分利用网点服务资源，将网点打造成为百姓身边的“政务服务”大厅，在全市普及开来。

　　截至目前，建行洛阳分行已实现辖区内63个建行网点，250台智慧柜员机开放政务服务功能，上线涵盖社保类、公积金、卫健委13个事项；累计通过STM服务政务客户15084人，业务办理量超40000笔，在全省系统居前列。④
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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