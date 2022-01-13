17日，全市首个产业发展智库在洛龙区启动。市委书记江凌，市委副书记、市长徐衣显会见了智库专家和机构代表。

全市首个产业发展智库在洛龙区启动

江凌、徐衣显会见智库专家和机构代表

17日，全市首个产业发展智库在洛龙区启动。市委书记江凌，市委副书记、市长徐衣显会见了智库专家和机构代表。

出席活动的智库专家及机构代表有：中国科学院院士、浙江大学材料科学与工程学院学术委员会主任叶志镇，师董会(北京)信息科技有限公司董事长胡海平，清华大学生物化工研究院院长邢新会，前瞻产业研究院院长徐文强，大连理工大学运载工程与力学学部部长李刚，河南省中天经济规划研究院院长张占仓，众信佳集团董事长古明泉，中电星原科技有限公司执行董事芦海巍，无锡德胜旅游文化发展集团执行董事徐立新，武汉炎黄集团董事长邝远平，颐高集团副总裁顾鹏等。

江凌对各位专家积极助力洛阳产业发展表示感谢。他说，智库是党委政府科学民主依法决策的重要支撑。当前，洛阳正在以创新引领产业升级，需要更多行业专家和机构的智力支持和专业指导。希望大家发挥专业优势，围绕洛阳产业推荐发展、科技创新等方面提供决策咨询，当好洛阳创新发展的“思想库”和“智囊团”。洛阳将深化沟通对接机制，协力共建合作平台，及时跟进项目落地，着力实现共赢发展。

智库专家和机构代表表示，洛阳产业基础雄厚，产业配套完备，产业素养较高。下一步，将结合洛阳创新发展所需，面向产业发展前沿需求，围绕产业发展、科技创新等方面深入开展调查研究，提出更多有建设性的意见建议，为洛阳高质量发展贡献更大力量。

目前，洛龙区产业发展智库已建立内部管理、工作运转、考核评价等机制，将陆续开展决策咨询、专题研究、社会服务等工作。今后一个时期，洛龙区围绕产业发展出台重要文件、作出专项决策时，将组织智库专家对相关事项进行评审，有效提高决策科学化水平。

在启动仪式上，师董会区域总部、中电互联产业基地、众信佳人工智能基地等项目成功签署合作协议。

市领导王飞、王军、张玉杰、任丽君等参加相关活动。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 白云飞)