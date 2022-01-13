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市检察院召开党组会 传达学习洛阳市两会精神
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳检察  来源: 2022.02.18 11:18

　　2月16日，洛阳市人民检察院召开党组会，传达学习市两会精神，研究贯彻落实意见。市检察院党组书记、检察长吴志军主持会议并讲话。市院党组成员、专职检委参加会议。

　　会议指出，要深入学习市两会精神。这次市两会是在关键节点召开的关键会议，为洛阳的进一步发展指明了方向。两级院要把学习市两会精神作为一项重要政治任务，深入学习宣传贯彻，尤其是要准确把握“三项重点工作”“三个重要抓手”“十个方面任务”等目标任务和重大部署。领导要带头学习，政治部、机关党委要组织好学习、宣传、贯彻、安排部署，确保会议精神传达到每一名干警。

　　会议强调，要牢牢把握国之大者。要强化政治意识，服务大局，牢牢把握上级重点工作部署。围绕《政府工作报告》等提出的新任务新要求，关注国之大者，聚焦经济发展、生态环保、社会稳定、民生改善等重点领域，找准检察工作的契合点、着力点，安排部署重点工作，充分发挥各项检察职能，促进发展、维护公平、化解矛盾，在服务中心大局中展现检察担当作为和贡献。

　　会议强调，要高质高效做好检察工作。今年的整体工作思路都是围绕高质量发展展开，要抓实差异化考核，发挥考核引领作用，真正实现检察工作高质量发展。要深耕主责主业，着力提升质效。着力推动“四大检察”“十大业务”质量、效率、效果同步提升、全面发展，提供更多更优“检察产品”，让人民群众感受到公平正义就在身边。（通讯员/刘晗）
[ 责任编辑：李玉洁 ]
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