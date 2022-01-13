市检察院召开党组会 贯彻落实全面从严治党

2月16日，洛阳市人民检察院召开党组会，传达学习十一届省纪委二次全会精神、十二届市纪委二次全会精神，会上，班子成员就落实全面从严治党主体责任情况做了专题汇报。市检察院党组书记、检察长吴志军主持会议并讲话。

2月16日，洛阳市人民检察院召开党组会，传达学习十一届省纪委二次全会精神、十二届市纪委二次全会精神，会上，班子成员就落实全面从严治党主体责任情况做了专题汇报。市检察院党组书记、检察长吴志军主持会议并讲话。

会议指出，要提高政治站位。经过党史学习教育和政法队伍教育整顿洗礼，检察机关进一步筑牢了政治忠诚，同时，也要看到当前干部队伍管理中存在的短板弱项，要进一步提高政治站位，进一步提升政治自觉、法治自觉、检察自觉，进一步抓实全面从严治党主体责任，把全面从严治党与业务工作一并研究安排部署，抓实抓细抓出成效。

会议强调，要认真落实新时代党的建设总要求。要坚持以党的政治建设为统领，抓好理论武装，抓好意识形态责任制，抓好纪律作风建设，巩固拓展党史学习教育和政法队伍教育整顿成果，不断坚定政治信仰，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致，切实把“两个确立”的政治成果转化为坚决做到“两个维护”的政治自觉。

会议要求，要强化各项制度落实力度。管党治党各项制度规定在不断完善，制度的笼子越扎越紧，要学习好、执行好、监督好，准确把握全面从严治党的规定和要求，及时制定责任清单和任务安排，明确责任分工和完成时限，把全面从严治党的各项要求不折不扣落实到检察工作中。

会议指出，要压实主体责任。要把主体责任真正扛起来、担起来，认真对照落实全面从严治党主体责任清单，建立完善纪检监察、检务督察、机关纪委监督协作办法，促进“两个责任”贯通协同，形成合力，确保从严治党、从严治检取得扎扎实实的成效。（通讯员/刘晗）