39人！洛阳市市直机关公开遴选公务员

今日，中共洛阳市委人才工作领导小组办公室网站“洛阳人才工作网”发布了2022年洛阳市市直机关公开遴选公务员公告，全市20个市直机关共计划遴选公务员39名。

今日，中共洛阳市委人才工作领导小组办公室网站“洛阳人才工作网”发布了2022年洛阳市市直机关公开遴选公务员公告，全市20个市直机关共计划遴选公务员39名。公告全文如下：

2022年洛阳市市直机关公开遴选公务员公告

根据公务员法和《公务员转任规定》《公务员公开遴选办法》等有关法律法规，洛阳市公务员局决定组织开展2022年市直机关公开遴选公务员工作。现将有关事项公告如下：

一、遴选计划

根据工作需要和编制、职位空缺情况，全市20个市直机关共计划遴选公务员39名。

二、报名范围和资格条件

(一)报名范围

1、我省所属县(市、区)及乡镇机关中，已在省公务员局进行公务员登记备案且目前在编在岗、担任乡科级正职以下领导职务和一级主任科员以下及相当职级层次的公务员。

2、我省所属县(市、区)参照公务员法管理机关(单位)中，已在省公务员局进行参照登记备案且目前在编在岗、担任乡科级正职以下领导职务和一级主任科员以下及相当职级层次的工作人员(不含聘用制干部)。

中央驻豫单位和省直机关设在我省所属县(市、区)及以下的单位符合上述条件的人员也可报名。

(二)报名人员应当具备下列资格条件

1、政治立场坚定、政治素质过硬，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

2、具有良好的专业素养，品行端正，实绩突出，群众公认。

3、具有2年以上公务员或参照公务员法管理机关(单位)工作人员工作经历。报名人员应符合在本级机关工作的最低年限要求；没有规定的，须在本级机关工作2年以上(以正式任职时间起算，含试用期；在本级机关借调工作的时间不能计算在内)。年度考核没有基本称职以下等次。

4、具有公开遴选职位要求的工作能力和任职经历，所在机关层级符合公开遴选职位要求。

5、具有大学专科以上文化程度。

6、具有正常履行职责的身体条件和心理素质。

7、符合公开遴选职位要求的其他资格条件。

8、法律法规规定的其他条件。

本次遴选公务员，工作经历年限、任职经历年限和年龄计算时间截止2022年2月，其中年龄要求在35周岁以下指1986年2月以后出生，30周岁以下指1991年2月以后出生，现任职务职级以报名时的任职为准。

专业分类具体参照《普通高等学校本科专业目录》(附件3)。职位专业要求为学科门类(类)的，即该门类(类)所包含的专业均符合要求。

对于以上目录中没有具体对应的学校自设学科(专业)、境外留学专业和相关相近学科(专业)，报名人员在报名时需在备注栏中注明主要课程、研究方向和学习内容等情况，由遴选机关根据职位要求进行审核。

(三)具有下列情形之一的，不得参加公开遴选

1、被开除中国共产党党籍的。

2、被依法列为失信联合惩戒对象的。

3、涉嫌违纪违法正在接受有关专门机关审查调查尚未作出结论的。

4、受到诫勉、组织处理或者党纪政务处分等影响期未满或者期满影响使用的。

5、新录用乡镇公务员在乡镇机关工作未满5年的(含试用期)。

6、按照有关规定，到艰苦边远地区以及定向单位工作未满服务年限或者对转任有其他限制性规定的。

7、尚在试用期或者提拔担任领导职务未满1年的。

8、法律法规规定的其他情形。

报名人员不得报考任职后即构成公务员法第七十四条第一款所列情形的遴选职位，也不得报考与本人有夫妻关系、直系血亲关系、三代以内旁系血亲关系以及近姻亲关系人员担任领导成员的用人单位职位。