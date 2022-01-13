洛阳住房公积金贷款提前还款怎么办理？具体流程看这里

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：我用住房公积金贷款买房，选择的是等额本息还款方式，现在想提前偿还部分贷款，怎么办理？还款后能否改为等额本金还款方式？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：我用住房公积金贷款买房，选择的是等额本息还款方式，现在想提前偿还部分贷款，怎么办理？还款后能否改为等额本金还款方式？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：我用住房公积金贷款买房，选择的是等额本息还款方式，现在想提前偿还部分贷款，怎么办理？还款后能否改为等额本金还款方式？
洛阳市住房公积金管理中心回复：住房公积金账户余额提前部分偿还公积金贷款，需本人持身份证到中心柜台或注册洛阳公积金网上业务大厅进行办理。
签约银行卡提前部分偿还款公积金贷款，需将还款金额存入公积金贷款还款银行卡，主贷人持“本人身份证、公积金贷款还款银行卡”到中心柜台或注册洛阳公积金网上业务大厅进行办理。
目前洛阳公积金贷款，等额本息和等额本金两种还款方式无法办理变更业务。
如果您还有其他疑问，可以拨打住房公积金服务热线：12329。
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