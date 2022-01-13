偃师居民可以认购洛阳经济适用房吗？最新回复来了

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：我是偃师户口，可以认购洛阳经济适用房吗？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：我是偃师户口，可以认购洛阳经济适用房吗？

洛阳市住房保障和房产服务中心回复：根据《洛阳市经济适用住房认购条件》(洛住保〔2019〕4号)相关规定：凡在城市区购买经济适用住房的对象户籍需满足“具有洛阳市中心城区居民户口，且已满3年”，同时需符合我市经济适用住房其它认购条件。

按照洛阳市人民政府《关于进一步深化户籍制度改革的通知》(洛政【2015】7号)通知精神，中心城区指涧西区、西工区、老城区、瀍河区、洛龙区及高新区管委会、龙门园区管委会、伊滨区管委会辖区。

>>>点击查看原帖 ⑥