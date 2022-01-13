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新安县成立“青荟联盟”助力大学生成长成才
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.18 08:51

　　昨日，记者从共青团新安县委获悉，新安县大学生“青荟联盟”正式成立，将为新安县籍大学生提供就业创业、实习见习、实践活动、学习培训等多元化服务。

　　新安县大学生“青荟联盟”是在新安县委县政府领导下，在团县委具体管理下，由新安县籍大学生自愿组成的非营利性社会组织，旨在厚植新安县籍大学生家乡情怀，为新安县的发展聚集人才和青春力量。

　　据介绍，该联盟将围绕“帮助、实干、共享、乡情”四个方面，开展系列活动。联盟的主要职责为促进新安县籍在外大学生间资源共享、信息互通，整体推动新安县籍在外大学生的组织建设与全面发展；通过整合各种社会资源，系统搭建大学生合作交流平台，共建联盟创新创业新生态。

　　共青团新安县委负责人高苏苏表示，“青荟联盟”目前已有1000多名新安县籍大学生加入。接下来，团县委将进一步组织大学生参与政务实践、公益实践及疫情防控等社会实践活动，为他们提供成长成才的平台与机会，鼓励他们从参与者转变为组织者，发挥创造性，为家乡的发展注入创新活力，为在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌贡献新安青年力量。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 李鹏 通讯员 龚志强）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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