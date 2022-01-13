师董会董事长胡海平解读“创新引领园区开发新模式”

本土传统产业如何抓风口、促转型？当前产业发展主风口有哪些？如何在新发展阶段抓好产业园区开发？如何构建服务企业的生态闭环？在昨日举行的市委理论学习中心组集体学习中，师董会(北京)信息科技有限公司董事长胡海平应邀作报告，聚焦风口产业发展和园区开发、服务企业等内容，为我市与会人员进行了深入解读。

本土传统产业如何抓风口、促转型？当前产业发展主风口有哪些？如何在新发展阶段抓好产业园区开发？如何构建服务企业的生态闭环？在昨日举行的市委理论学习中心组集体学习中，师董会(北京)信息科技有限公司董事长胡海平应邀作报告，聚焦风口产业发展和园区开发、服务企业等内容，为我市与会人员进行了深入解读。

当前，市委市政府高度重视风口产业发展，哪些是产业风口？

胡海平认为，评价风口产业要做到“三看”：看国家战略需求，紧盯国家战略新兴产业的发展目录来筛选；看产业发展趋势，科学评判一个产业的未来生命周期、发展质量；看市场空间，根据市场需求量是否正在持续、稳定增长来评判。

“对地方发展而言，一定要聚焦产业发展的主风口。”胡海平说，综合来看，“双碳”经济、数字经济、生物医药、金融服务业等都是当前需要密切关注的风口产业。洛阳作为传统的老工业基地，既要无中生有引入新的风口产业，又要善于发挥本土企业的基础和潜力，推动本土企业向风口转型。

对此，他建议，要围绕产业发展主风口，加大引流力度。一方面，要围绕科技创新引流，引入更多创新发展的要素，助力企业加大研发投入力度、加快数字化转型；另一方面，要围绕应用场景和发展环境引流，积极做好专题培训、会展交流等活动，推动本地企业家提升能力、解放思想，在洛阳构建更多适合风口产业发展的应用场景、产业生态。

在构建产业生态过程中，胡海平十分看重面向企业的金融服务。在他看来，一个城市现代金融的活跃度是城市发展活力的重要体现。他建议，洛阳要积极引入更多金融服务商，出台政策引导更多企业加快上市步伐，更好地到资本市场直接融资，有效助推企业做大做强。

胡海平高度评价洛阳正在探索的智慧岛创新社区建设工作。在他看来，智慧岛创新社区是做好引流工作、构建产业生态的重要平台。下一步，洛阳应该以此为载体，着力打造“政、产、学、研、资”五位一体的园区运营新模式。

“五位一体新模式，核心是打造适合创新型企业发展的闭环生态链。”胡海平指出，所谓闭环，就是要实现产业链、供应链的有效对接，提供人才、资金、金融等全方位服务。

他建议，构建闭环生态链，要落实八个抓手，即提升企业家素质、对接产业链资源、助力企业资本运作、举办品牌峰会、服务企业人才培育、聘请企业家导师进行实战指导、建立高层参与的招商引资和考察机制、为企业提供丰富的商业服务。（洛报融媒·洛阳网记者 李东慧/文 梅占国/图）