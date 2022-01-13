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中国科学院院士叶志镇解读“科技创新支撑经济发展”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.18 08:52

　　迈进新发展阶段，新一轮区域发展格局正在加速重构，科技创新就是其中的一个关键变量。那么，如何充分发挥科技创新对经济发展的支撑作用？在昨日举行的市委理论学习中心组集体学习中，中国科学院院士、浙江大学材料科学与工程学院学术委员会主任叶志镇就此话题进行了专题辅导报告。

　　创新是引领发展的第一动力。叶志镇说，党中央高度重视科技创新工作，坚持把科技创新摆在国家发展全局的核心位置，明确提出面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康，完善国家创新体系，加快建设科技强国，实现高水平科技自立自强。

　　“洛阳是中原城市群副中心城市，产业门类齐全，创新资源丰富，拥有较多的平台载体支撑，特别是在农机、轴承、铝钛、耐火材料、硅光伏等领域形成了突出的工业和科技优势。”叶志镇对洛阳产业发展进行了深入盘点。同时，他也一针见血地指出，与发达地区相比，洛阳产业能级不强、新兴产业占比不高、高校支撑不够、高水平人才较为缺乏等问题不容忽视。

　　诚然，洛阳具有较好的科研基础、产业基础。相对于很多地方，洛阳更有基础有条件通过创新抢占未来发展制高点。然而，这并不意味着洛阳一定能在新一轮区域经济版图重构中抢占先机，关键是看能不能充分放大自身优势，迅速聚合创新资源，走好以创新引领发展之路。

　　“当前，放眼全国全球，新一代信息技术产业、数字技术产业、高端装备与新材料产业、绿色低碳产业、生命健康与生物技术产业等战略新兴产业，正在成为引领产业发展的新风口。”叶志镇建议，洛阳要立足产业基础优势，更加重视科技创新，更加重视引进培养高水平人才，更加注重与高校合作设立新型科研机构，从政策、科技、人才、金融等四个维度持续发力，加快培育高成长性创新企业，尽快实现传统产业向风口产业转型升级。

　　新材料产业是工业之基。作为国家材料科学领域的顶尖专家，叶志镇院士开辟了浙江大学半导体薄膜研究方向，在诸多领域实现了重大技术突破。他表示，未来，浙江大学材料科学与工程学院将充分发挥科研优势，积极对接洛阳产业发展，聚焦高效纳米材料绿色制备及环保应用、钙钛矿高效发光材料及先进微显示、低成本高安全新型水系锌储能电池等领域，深化校地产学研合作，加快成果转化和市场应用，助力风口产业加速起飞成势，为洛阳创新发展贡献积极力量。（洛报融媒·洛阳网记者 白云飞/文 梅占国/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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