做好冰雪旅游文章 让“冷资源”热起来

随着北京冬奥会的火热进行，冰雪旅游的热度持续升高。冬季，是不少城市的旅游淡季，洛阳也不例外。如何做强冰雪旅游产业，让冰天雪地的“冷资源”，成为吸引游客的“热优势”，进一步增强我市冬季文化旅游产品的吸引力？记者进行了采访。

随着北京冬奥会的火热进行，冰雪旅游的热度持续升高。冬季，是不少城市的旅游淡季，洛阳也不例外。如何做强冰雪旅游产业，让冰天雪地的“冷资源”，成为吸引游客的“热优势”，进一步增强我市冬季文化旅游产品的吸引力？记者进行了采访。

冰雪旅游热起来

“这里不仅能滑雪，还有雪橇、雪地木马、雪地摩托车等娱乐项目，真是太过瘾了。”今年春节假期，市民王磊带着家人来到伏牛山滑雪度假乐园，体验了一回冰雪带来的快乐。

和王磊一样，开始热衷滑雪的市民不在少数。“随着北京冬奥会的火热进行，大家对滑雪的热情日益高涨，今年来滑雪的市民和外地游客逐渐增多。”伏牛山滑雪度假乐园相关负责人说，今年正月初一到正月十五这半个月，景区共接待游客2.4万人次，比往年大幅增加。

同样吸引游客的还有位于伊滨区的奥斯陆滑雪场。今年春节期间，该滑雪场举办了奥斯陆冰雪狂欢节活动，雪圈、转转杯、无动力摩托车等多种雪上游乐设施吸引了不少游客前来游玩。

近几年，我市冰雪旅游产品日益丰富，除了伏牛山滑雪度假乐园，奥斯陆滑雪场、伊龙国际滑雪场、木札岭速龙滑雪场等相继开门迎宾，在让游客体验冰雪乐趣的同时，带动我市冰雪旅游日益升温。