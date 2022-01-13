合肥：对违规电动三轮、四轮车集中备案登记、实行禁行管理（他山石）

违规电动三轮、四轮车在过渡期内如何规范管理？近日，合肥市通过集中备案登记、实行禁行管理等举措解决此问题。

违规电动三轮、四轮车在过渡期内如何规范管理？近日，合肥市通过集中备案登记、实行禁行管理等举措解决此问题。

洛报融媒记者梳理得知，今年1月，合肥市多部门联合发布《关于加强违规电动三轮四轮车管理的通告》，明确了违规电动三轮、四轮车是指未经工信部许可生产，未列入《道路机动车辆生产企业及产品公告》，性能不符合机动车安全技术标准，使用电力驱动用于载客或者载货的三轮、四轮车辆。对其生产、销售等环节加大监管力度、依法查处，同时对通告发布前购买的违规电动三轮、四轮车设置过渡期，过渡期截至2024年4月30日。

过渡期过后，这些车辆不得上道路行驶，不得在道路、广场、停车场等公共场所停放，违规上道路行驶或者停放的，将由有关执法部门依法查处。

过渡期内咋管理？自2月18日起，在合肥市区范围开展违规电动三轮四轮车登记备案、部分道路禁行管理及相关执法工作。

记者梳理得知，2月18日至3月31日为集中备案登记期，违规电动三轮、四轮车可领取、安装备案登记标志，逾期不再进行备案登记。从4月起，当地违规电动三轮、四轮车将全面进入规范化阶段，实现违规电动三轮、四轮车“不增新量、消化存量、限行限载”，同时发布禁行规则，即从2月18日零时起，全市高架桥、主干道等多条道路，全时段禁止违规电动三轮、四轮车通行。驾驶违规电动三轮、四轮车违反禁行规定或违反规定载人、载物的，将按规定处以罚款并可扣留车辆。(洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 整理)