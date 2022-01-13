洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

全省第三期“三个一批”活动工作部署会在洛召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.18 08:53

　　16日至17日，全省第三期“三个一批”活动工作部署会在我市召开。会议突出“项目为王”导向，部署“三个一批”下一步工作要点，以项目建设推动全省经济工作实现开门红、全年红。

　　去年，我市坚持“项目为王”，结合“万人助万企”活动，以“三个一批”为抓手，加大招商力度，创新审批机制，强化全流程服务，推动项目快落地、快建设、快投产，全市529个省市重点项目完成年度投资计划的120%。下一步，我市将紧紧围绕“136”工作举措，以发展风口产业为主线，全力推动“三个一批”项目上量、提速、升级，为全省重大项目建设贡献更多洛阳力量。

　　在洛期间，与会人员先后观摩了洛阳华荣生物育成中心二期、东旭氢能电机及高端装备产业园、中航锂电智能工厂、中电光谷产业园、中航光电二期、洛阳黄河流域非物质文化遗产保护展示中心、洛阳建龙微纳分子筛应用技术研究院等项目。各省辖市、济源示范区围绕“三个一批”推进情况发言交流，省生态环境厅、省自然资源厅、省住房和城乡建设厅、省统计局分别就“三个一批”项目要素保障工作进行部署。

　　省发改委党组成员、副主任李明东，省发改委二级巡视员、省项目推进中心党委书记石新宽，省发改委二级巡视员宋海平，我市领导孙延文、梁庆参加活动。（洛报融媒·洛阳网记者 李迎博 通讯员 倪士刚 刘超）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 新安宝真观，深藏乡野间
    新安宝真观，深藏乡野间
    新安宝真观，深藏乡野间
        前段时间，省政府下发《关于公布第八批河南省文物保护单位名单的通知》，核定351处省级文物保护单位，洛阳有...
  • ·小猫肉肉 一对洛阳60后夫妇的解忧草
  • ·三复街：一头是烟火味儿 一头是文化气儿
  • ·以虎之名探周边“虎”景
    		•  
    新闻排行
  • 2022年起，洛阳实施9大类、127个交通...
  • 最新！全国疫情中高风险地区名单，增...
  • 今年6月底前，洛阳开工建设首批8所现...
  • 洛阳西工区首批“青年驿站”揭牌投用...
  • 开车的伙伴们注意！明起油价上调
  • 你见过吗？显微镜下的雪花【高清图集】
  • 今日起至20日，洛阳隋唐城遗址植物园...
  • 洛龙区王庄社区：乡村运营绽新颜【组图】
  • 幼儿园开学第一天，娃儿们好萌！【组图】
  • 洛阳特警大练兵 青春奋斗正当时【高清...
    		•
    百姓呼声
    网友咨询：我市中小学生到底几号开学？
    异地职工医保卡想在洛阳使用需要什么手续
    精彩图片
    众花傲雪迎春开【组图】
    你见过吗？显微镜下的...
    洛龙区王庄社区：乡村...
    “洛阳造”起重机走俏...
    精彩热帖

    木兰从军之话别

    神都飞雪

    闹元宵

    勇成摄影 山村随拍
    /漏明崖、神仙湾一日行
    /重过女几山 ——游记
    /张飞曾辞赋暨书画评论集出版首发式在洛邑古
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605