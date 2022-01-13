全省第三期“三个一批”活动工作部署会在洛召开

16日至17日，全省第三期“三个一批”活动工作部署会在我市召开。会议突出“项目为王”导向，部署“三个一批”下一步工作要点，以项目建设推动全省经济工作实现开门红、全年红。

16日至17日，全省第三期“三个一批”活动工作部署会在我市召开。会议突出“项目为王”导向，部署“三个一批”下一步工作要点，以项目建设推动全省经济工作实现开门红、全年红。

去年，我市坚持“项目为王”，结合“万人助万企”活动，以“三个一批”为抓手，加大招商力度，创新审批机制，强化全流程服务，推动项目快落地、快建设、快投产，全市529个省市重点项目完成年度投资计划的120%。下一步，我市将紧紧围绕“136”工作举措，以发展风口产业为主线，全力推动“三个一批”项目上量、提速、升级，为全省重大项目建设贡献更多洛阳力量。

在洛期间，与会人员先后观摩了洛阳华荣生物育成中心二期、东旭氢能电机及高端装备产业园、中航锂电智能工厂、中电光谷产业园、中航光电二期、洛阳黄河流域非物质文化遗产保护展示中心、洛阳建龙微纳分子筛应用技术研究院等项目。各省辖市、济源示范区围绕“三个一批”推进情况发言交流，省生态环境厅、省自然资源厅、省住房和城乡建设厅、省统计局分别就“三个一批”项目要素保障工作进行部署。

省发改委党组成员、副主任李明东，省发改委二级巡视员、省项目推进中心党委书记石新宽，省发改委二级巡视员宋海平，我市领导孙延文、梁庆参加活动。（洛报融媒·洛阳网记者 李迎博 通讯员 倪士刚 刘超）