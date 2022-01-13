洛阳各县区坚持创新引领 夯实发展根基（从县区经济工作会议上看创新引领）

今年是党的二十大召开之年，也是洛阳加快建强副中心、形成增长极的关键一年。近期，各县区陆续召开经济工作会议部署2022年重点工作，为贯彻落实市委、市政府决策拿出硬招、实招、新招。

建设中的中兴智慧城(资料图片)

编者按

今年是党的二十大召开之年，也是洛阳加快建强副中心、形成增长极的关键一年。近期，各县区陆续召开经济工作会议部署2022年重点工作，为贯彻落实市委、市政府决策拿出硬招、实招、新招。即日起推出专栏，报道各地区各部门踔厉奋发、笃行不怠，不断开创各项工作发展新局面的好做法、新思路，为在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌进一步凝聚强大正能量。敬请关注。

17日，位于伊滨区的中兴智慧城项目现场塔吊林立，11栋研发中心大楼即将全部封顶。这是伊滨区正在打造的智慧岛创新社区之一，建成后将全面导入智慧园区、金融服务、孵化服务等平台，为科技型人才提供一站式创新创业服务。

加快推进重大创新平台建设，是市委十二届二次全体(扩大)会议暨市委经济工作会议要求着力抓好的十个方面重点工作之一。在刚刚闭幕的市两会上，《政府工作报告》提出，要坚持创新引领，打造高能级创新平台矩阵，着力增强企业创新能力，不断壮大创新人才队伍，大力优化创新生态，增强发展第一动力。按照市委、市政府部署，我市各县区坚持把创新摆在发展的逻辑起点，推出一系列务实举措。

在日前召开的伊滨区经济工作会议暨2022年第一季度重点工作推进会上，伊滨区提出了聚焦伊滨科技产业新城、青年友好型城市示范区的新发展定位，规划了“十四五”末GDP超千亿的目标。目前，该区正加快科技产业新城规划编制，谋划拓展产业发展空间，全力打造省一流“双创”载体省2号智慧岛，拟先行布局产业研究院、中试基地、孵化器，加快建设河南省科学院成果转化基地、龙门实验室总部基地、中欧科创园总部基地，确保今年起势见效。

抓创新、促改革，激发高质量发展新动能，也是洛宁县委经济工作会议部署的今年重点工作。今年，该县将积极与清华洛阳基地、中国农科院、河南农业大学等洽谈合作，争取建立洛宁研发、成果转化基地，力争2022年新增市级以上研发平台10家。同时，以省级科技企业孵化器为载体，聚焦生物医药、食品加工、新材料、新能源装备等创新重点领域，着力培育一批创新龙头企业、高新技术企业和科技型中小企业。

孟津区委经济工作会议提出，要坚持创新在现代化建设全局中的核心地位，将科技创新“关键变量”转化为高质量发展的“最大增量”，让科创成为城市发展的主旋律。目前，该区正广泛开展有研发机构、有研发人员、有研发经费、有产学研合作“四有”研发活动，力争在全市率先实现规上工业企业研发活动全覆盖。实施高新技术企业倍增行动，加快培育一批“专精特新”和“小巨人”企业，今年全年计划新增高新技术企业8家、市级及以上创新平台6个。以开放的思维招才引智，有效解决人才购房租房、子女就学、健康医疗等后顾之忧，让更多“千里马”在孟津创新创业。

洛龙区委经济工作会议明确，将瞄准全市“创新高地”目标，积极实施创新驱动行动。今年，该区将加快智慧岛科创社区建设，9月底前，光电科技产业社区将完成10万平方米厂房建设；3月底前，青年数创科技产业社区项目一期实现实质性开工。同时，推动863创智广场、炎黄科技园、千度创客空间等孵化载体提档升级，支持洛阳理工学院国家大学科技园建设。该区还将进一步优化创新生态，针对各类研发项目，建立规划、建设、环保等手续审批绿色通道，营造鼓励创新、宽容失败的人文环境，在全社会形成尊崇创新、积极创新的良好氛围。（洛报融媒·洛阳网记者 智慧）