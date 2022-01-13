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有些违停不只是“霸道”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2022.02.18 08:53

　　“公园门口的电动三轮车停到大道上”“街边的快递车占满了人行道”“小区里‘僵尸’电动四轮车需要清理”……在洛阳网“百姓呼声”平台上，搜索关于治理电动三轮车、低速电动四轮车的话题，除了行在路上的危险，停得“霸道”也令人忧心。

　　跑起来像泥鳅，乱钻乱窜；停下来似螃蟹，横七竖八——正如这一形象比喻，不管是霸占机动车道，还是堵住人行通道，“电三电四”的乱停乱放绝不是个案，尤其是随着新学期开学，不少校门口常常被堵得水泄不通，让学生无路可走，过往车辆司机怨声载道，还存在很大的安全隐患。

　　何止是道路上的“添堵”，当“电三电四”回到小区，有的见缝插针跨入绿化带，有的东摇西摆停在路中间，还有的就停在小区门口、单元门口，甚至堵塞了消防通道。外地一些血淋淋的教训已经警示，因多数老旧小区疏于管理，一旦发生危险联系不到车主，后果不堪设想。

　　任何道路都不是私家“停车场”，电动三轮车也不应有“特殊福利”。正因此，我市正在开展“电三电四”综合整治行动，既为治理路上的“横行”，也便于以牌寻人、依法处罚，给乱停乱放戴一个“紧箍”。当然，除了交警、城管开展的整治，小区物业公司因地制宜建设电动停车区，每一名车主让车辆各归其位、有序停放，这是创建全国文明典范城市的要求，更是为守护自身生命财产安全的需要。（洛谭）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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