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《洛阳市2022年产业联盟（协会）建设工作方案》出台
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.18 08:55

　　产业联盟(协会)是政府整合优化资源，完善提升产业链，推进产业发展的重要抓手和载体。昨日，洛报融媒记者记者从市工信局获悉，我市近日出台《洛阳市2022年产业联盟(协会)建设工作方案》(下称《方案》)，将依托产业链链长和产业联盟(协会)会长“双长制”，充分发挥产业联盟(协会)桥梁纽带作用，在今年推动9大产业集群规模达到3300亿元。

　　《方案》指出，我市各产业联盟(协会)组建和运作应遵循“有章程、有计划、有总结、有人员、有经费、有办公场所”的“六有”原则，充分发挥对产业集聚发展的引领作用，着力延链补链强链，进一步提升产业集聚度和竞争力，为制造业高质量发展赋能。

　　根据《方案》，我市今年将围绕产业联盟(协会)建设，重点完成7项任务——

　　以产业联盟(协会)推动产业集群发展。围绕农机、轴承、机器人等9个重点产业发力，推动2022年9大产业集群规模达到3300亿元。

　　落实完善产业链发展工作机制。聚焦15条制造业重点产业链，构建推进产业链发展的长效常态机制，推动各产业链不断发展壮大。

　　推动产业联盟(协会)规范运营。充分发挥产业联盟(协会)会长单位牵头带动作用，每季度召开1次工作推进会议，推动各产业联盟(协会)切实发挥实效。

　　推动产业联盟(协会)为产业赋能。依托产业联盟(协会)，加强各细分产业产业链、供应链分析，为政府决策提供行业支撑。

　　提升产业联盟(协会)创新发展能级。整合产业联盟(协会)资源优势，加强“产学研用”深度融合，构建以企业为主体、以市场为导向、产学研相结合的协同创新体系。

　　加强产业联盟(协会)交流活动。围绕企业发展共性需求，结合“万人助万企”活动，每季度组织活动不少于1次，营造良好沟通交流氛围。

　　强化产业链开放合作。充分发挥产业联盟(协会)信息收集、对接合作等优势，深入开展产业链精准招商，通过已落地项目、企业延伸挖掘招商信息，提高本地产品配套率，进一步完善产业链。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 王燕飞）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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