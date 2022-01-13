洛阳今日小雪转阴天 气温-4℃到4℃

今日白天洛阳小雪转阴天，东北风3级左右转偏西风2级到3级，气温-4℃到4℃。

迎春花悄然绽放

昨天，又一轮大范围雨雪天气抵达洛阳，纷飞的雪花让洛阳银装素裹，梅花、迎春花等傲雪绽放。

市气象局发布的雪情报告显示，16日17时至17日17时，各县区国家观测站降雪量(毫米)/积雪深度(厘米)分别为：栾川6.1/6、嵩县5.8/5、汝阳5.5/4、伊川3.9/3、洛宁3.7/2、宜阳2.3/1、主城区1.8、新安1.8、孟津0.9、偃师0.1。

从今天起，小雪渐停，天气渐晴。根据最新气象资料分析，今天受高空低槽和冷空气共同影响，我市有小雪或零星小雪，20日起最高气温逐渐回升。

具体来说，今天白天我市小雪转阴天，东北风3级左右转偏西风2级到3级，气温-4℃到4℃；今天夜里到明天白天阴天转多云，西北风3级到4级，气温-3℃到6℃。

明天，我们将迎来二十四节气中的第二个节气——雨水。雨水和谷雨、小雪、大雪等一样，都是反映降水现象的节气。在雨水节气到来之际，气温回升，冰雪融化，降雨增多，故名雨水。不过，这个时候的降雨，多以小雨或毛毛雨为主，有助于农作物的生长，所以才有“春雨贵如油”的说法。

从现代气象学意义来说，雨水时节，北半球日照时数和强度都在增加，气温回升较快，来自海洋的暖湿空气开始活跃，并渐渐向北挺进与冷空气相遇，形成降雨。雨水时节天气变化不定，是全年寒潮出现较多的时节之一，大家要注意添衣保暖。（洛报融媒·洛阳网记者 张喜逢 通讯员 郭铭博/文 记者 张光辉/图）