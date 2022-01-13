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赞！洛阳涧西区武汉路社区楼道化身“温馨客厅”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.18 10:53

“门洞客厅”温馨便民

　　社区是个大家庭，楼道是个小世界。近日，涧西区武汉路社区在河柴01小区试点开展“门洞客厅”项目，通过征集居民意见建议，发动大家自主设计，将楼道改造为居民休闲、娱乐的小客厅，实现“一门洞一特色”。

　　楼道作为居民每天的必经之地，实际上也是邻里关系的一个隐形平台。武汉路社区党委书记、居委会主任张静介绍，作为老旧小区，河柴01小区楼道内堆放杂物、非机动车乱停乱放等现象屡禁不止，不仅存在消防隐患，也极易诱发邻里矛盾。

居民在“门洞客厅”阅读

　　面对顽固的楼道难题，张静的思路是疏堵结合，一方面坚决清除不合规、闲置过久的“僵尸”物品，一方面在保留居民必备物品的基础上对楼道进行微更新，在感情上尊重居民，充分激发居民自治意愿。

　　在项目开始前期，武汉路社区就设计了调查问卷，发动居民骨干摸底了解大家对于改造的意见和想法。“通过调查问卷，我们发现大部分人对楼道改造都很积极，还提出要设置绿植角、照片墙、涂鸦区、休闲椅等想法。”张静说，“从社区的角度看，我们不怕大家想法多，就怕大家对这个事儿不上心，没有参与意愿。”

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[ 责任编辑：唐好优 ]
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