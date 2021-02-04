30斤重的灵芝菇，你见过吗？

长在土里，形似灵芝，个头大的足足30斤重。这样的蘑菇，你见过吗？

长在土里，形似灵芝，个头大的足足30斤重。这样的蘑菇，你见过吗？

2月16日，记者在洛阳市伊滨区李村镇石罢社区一个菌棚看到，来采摘的人络绎不绝。老板徐炎勇介绍，菌棚里的蘑菇叫灵芝菇，和普通蘑菇比，灵芝菇吃起来更有弹性，味道鲜美，不用焯水就能直接烹饪，而且营养价值高。

徐炎勇(左)和媳妇邢静静刚摘了一棵30斤重的灵芝菇

49岁的徐炎勇常年在外工作，当过兵、打过工，也自己当过老板，但他心里始终有个遗憾：“在外面挣再多钱，终究还是想回家。”2021年年初，徐炎勇接触到灵芝菇，他马上嗅到商机，紧接着到外地学习灵芝菇种植方法，去年9月建起了200余平方米的菌棚，投资约3万元。

为了节约成本，徐炎勇没有雇工人，夫妻俩住在菌棚旁边的平房里，培育菌种、挖沟、撒菌……他和妻子邢静静每天守在菌棚里，生怕出一点意外。

徐炎勇每天查看棚内温度

春节前，菌棚里的第一茬灵芝菇朵朵如云。“运到市场卖，销路太单一，让游客进棚采摘，既拓宽销路，又符合消费潮流。”徐炎勇喜上眉梢，随即又皱起眉。石罢社区派人把附近的道路疏通，又用社区的大喇叭、微信群、抖音等多途径宣传灵芝菇，灵芝菇在石罢社区成了“网红”。

“年前卖了三千多斤，本钱都挣回来了，5月前，菌棚里还能出1万斤，挣个小十万元不成问题。”徐炎勇信心满满。今年，他准备再建10个菌棚，同时带动周边群众一起种灵芝菇，撑起“致富伞”。(洛报融媒·洛阳网记者 王雨 文/图/视频 通讯员 张晓晨)