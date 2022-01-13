今年6月底前，洛阳开工建设首批8所现代化高中

近期，洛阳各县区陆续召开经济工作会议部署2022年重点工作，一系列含金量十足的惠民举措纷纷出炉。

近期，洛阳各县区陆续召开经济工作会议部署2022年重点工作，一系列含金量十足的惠民举措纷纷出炉。

在刚刚闭幕的洛阳市两会上，洛阳市政府工作报告提出，要积极打造高质量教育体系。全市启动校长职级制改革，9月底前，完成“县管校聘”改革；实施第四期学前教育行动计划，新建改扩建公办幼儿园18所；积极稳妥推进农村基础教育学校布局调整，新建改扩建农村寄宿制学校41所；优化城市区高中学校布局，6月底前开工建设首批8所现代化高中。同时，做优做强高等教育，支持河南科技大学创建“双一流”，推动洛阳师范学院获批硕士授权单位，支持洛阳理工学院创建全国高水平应用型本科院校。发展特色职业教育，实施中等职业学校办学条件达标工程，支持洛阳职业技术学院、洛阳科技职业学院争创职业本科大学。

“双减”、普惠、均衡、多样化……按照洛阳市委市政府决策部署，这些词成为洛阳各县区今年教育工作的“关键词”。

瀍河区委经济工作会议透露，将进一步加强教育资源配置，推动北关小学与区第三实验小学整合，配合市四十六中外迁；加快启明中学、机车小学重建教学楼项目建设，争取今年秋季开学投用；推进贰号城邦幼儿园、马坡回小提升改造项目。同时，加强领军人才建设，培育2至3名市内知名校长(园长)，引进2至3名优秀校长、15名优秀教育人才，省级名师、骨干教师等占比达到教师总数的10%，名师工作室覆盖全部学校、全部学科。