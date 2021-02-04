助力农民工返岗复工 洛阳市道路运输服务中心这样做

“输出有组织、健康有监测、承运有防护、送达有交接、全程可追溯。”目前，洛阳市道路运输服务中心该中心正开展专项行动，积极组织“点对点”包车服务，助力农民工外出务工，目的是让务工人员“出家门上车门，下车门进厂门”，减少疫情及其他风险，确保企业及时用工。

“输出有组织、健康有监测、承运有防护、送达有交接、全程可追溯。”目前，洛阳市道路运输服务中心该中心正开展专项行动，积极组织“点对点”包车服务，助力农民工外出务工，目的是让务工人员“出家门上车门，下车门进厂门”，减少疫情及其他风险，确保企业及时用工。

目前，该中心已协调全市包车客运企业储备400余台车辆；针对我省免收农民工包车高速公路通行费的政策，安排专人提供包车牌办理服务，并设置24小时咨询电话：0379-63482091；规范驾驶员安全运营和文明服务，加强人员培训，严禁无从业资格、逾期未审验、逾期未换证、记满12分的营运驾驶人参与返岗复工包车任务；严格执行凌晨2点至5点停车休息或接驳运输等安全管理制度，坚决杜绝“三超一疲劳”等违法违规行为。

截至目前，该中心已办理省内高速免通行费返岗复工“点对点”包车牌业务3趟次，运送乘客116人次；春运以来，全市共办理包车客运701趟次，运送旅客29325人次，其中，返岗复工“点对点”包车开展296趟次，运送12942人次。(洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 文/图)