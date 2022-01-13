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丰富老年生活！洛阳市老干部大学春季班课程等您报名
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.17 20:32

　　记者从洛阳市老干部大学获悉，2022学年春季班拟计划于3月7日开班，目前部分课程还可报名。

　　此次春季班共开设116个班，其中初级班80个，目前一些热门班级名额已满，还有老年人喜欢的琵琶、形象设计、手机应用、传统花卉、健身气功、养生保健等十几个课程还有部分名额，可接受报名。为满足老年人的学习需求，该校又新增舞蹈、模特、芭蕾形体、合唱班、电子琴5个热门专业，可接受报名。

　　凡年龄在50岁至80岁；已接种新冠病毒疫苗；政治觉悟强、思想素质高，身心健康，无传染性疾病，具有完全行为能力，能自主参加学习的市民均可报名。一学期共计15次课，每周一次课，一次课2小时。根据不同课程，一学期学费在100元至150元不等。学校位于西工区美术馆路9号洛阳市老干部教育活动中心内。

　　感兴趣的市民可通过微信公众号“洛阳市老干部教育活动中心”了解报名方式，截止时间为2月27日下午5：00。具体报名方法如下：

　　关注微信公众号“洛阳市老干部教育活动中心”→【报名系统】→进入注册页(已注册的学员可直接填报班级)→根据系统提示填写真实准确的个人资料，打*号的为必填项→【提交】，即可完成注册，每人只需注册一次。注册完成后，登录进入报名系统，点击【报名选课】选择课程，随后直接按照提示进行缴费，支付成功后注册手机会收到“报名成功”的短信提示。咨询电话：69939559。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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