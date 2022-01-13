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承载老人对儿子念想的手机丢失 民警说这个忙必须帮
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.17 20:30

　　16日，一位老太太陪家人到洛阳市妇幼保健院看病，手机不慎丢失，这部手机是其去世的儿子留下的，承载着老人的念想。值班民警了解事情原委，说这个忙必须帮。

　　当天上午9点半左右，杨雷(化名)和爱人来到洛龙公安分局龙门派出所设立在市妇幼保健院的警务室求助称，想要查看监控找回手机，他的爱人说着数度哽咽。值班民警刘红玲急忙询问了解情况，当日上午，杨雷夫妇和丈母娘到该院4楼给孩子看病，其丈母娘在电梯附近弯腰抱孩子时，手机不慎从口袋里滑落，等他们返回寻找，手机已不见踪影，拨打电话无人接听，这部手机不值钱，但是丈母娘去世的儿子留下的，里面承载着老人的念想，多少钱都买不回来。

　　刘红玲鼻子一酸，安抚他们不要着急，然后联系医院保卫科负责人，前往医院监控室查看监控。监控显示，当日9时许，杨雷的丈母娘的手机掉在地上后不久，被从此经过的一家四口捡走，四人乘坐电梯下楼。

　　随后，刘红玲等人根据这四人的相貌特征和在医院的活动轨迹，确定了其就诊区域，并在门诊一楼大厅找到就诊结束后即将离开的一家人。“我们说明情况后，对方归还了手机。”刘红玲说，手机失而复得，杨雷和家人很激动，连连向他们说感谢。(洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 方楚 文/图)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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