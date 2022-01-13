“非遗+社区”，“文化风”带动“文明风”【视频】

17日上午，洛阳市洛龙区定鼎门社区活动室内，非物质文化遗产传承人张君拿着一朵提前做好的绒花，用满怀期待的眼神扫了一圈围坐在桌边的“学生”，接着发出提问，这种花大家在哪里见过。

17日上午，洛阳市洛龙区定鼎门社区活动室内，非物质文化遗产传承人张君拿着一朵提前做好的绒花，用满怀期待的眼神扫了一圈围坐在桌边的“学生”，接着发出提问，这种花大家在哪里见过。

皱眉、摇头、窃窃私语……“学生”们一个个面露难色。“看着有点儿眼熟，《延禧攻略》里的娘娘们是不是头上戴的就是这个？”突然，一个声音从人群中传来。“对！许多古装剧中女主角的头饰就是绒花。”顺着张君的点赞手势看过去，是39岁的社区居民张丹。