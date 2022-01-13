上海游客来洛旅游背包落车站 洛阳民警帮忙找回

“我们已将背包邮寄出去，预计明天能到失主手里。”17日，洛阳铁路公安处洛阳龙门站派出所民警熊伟光说，一外地游客来洛游玩，返程时将装有贵重物品的背包落在候车区，好在他去找时包还在。

“我们已将背包邮寄出去，预计明天能到失主手里。”17日，洛阳铁路公安处洛阳龙门站派出所民警熊伟光说，一外地游客来洛游玩，返程时将装有贵重物品的背包落在候车区，好在他去找时包还在。

15日17时许，熊伟光接到一起求助，称背包落在了洛阳龙门站。他与报警人姜女士电话联系得知，对方是上海人，独自来洛旅游，当日下午乘坐高铁返回上海，上了车发现背包不见了，认为落在了安检处。经进一步询问，包内装有平板电脑、手机、中药材等贵重物品。

根据姜女士提供的信息，熊伟光来到安检处，未找到姜女士的背包，安检人员也说没见到无人认领的背包。根据姜女士的进站时间，熊伟光调取监控发现，姜女士过安检时背着包，而后到候车区休息，判断对方将包落在了候车区。他赶到候车区，印证了其猜测，姜女士的背包在座椅上放着无人动。

第二天，熊伟光让同事将背包给姜女士邮寄过去。背包失而复得，姜女士通过微信发来红包表示感谢，被熊伟光婉拒。(洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 侯家薪)