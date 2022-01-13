全国石窟寺专项调查先进名单公示 洛阳一机构两专家榜上有名

目前，全国石窟寺专项调查先进单位和优秀个人通报表扬名单正在国家文物局官网公示。记者发现，洛阳市龙门石窟研究院，龙门石窟研究院院长史家珍、龙门石窟研究院文物保护中心主任马朝龙分别拟入选先进单位和优秀个人名单。

目前，全国石窟寺专项调查先进单位和优秀个人通报表扬名单正在国家文物局官网公示。记者发现，洛阳市龙门石窟研究院，龙门石窟研究院院长史家珍、龙门石窟研究院文物保护中心主任马朝龙分别拟入选先进单位和优秀个人名单。

据悉，此次评选共遴选出先进单位50个、优秀个人156人，公示时间截至22日。

龙门石窟研究院是依托于世界文化遗产龙门石窟所设立的石窟文物保护研究科研机构，其前身为1953年成立的龙门文物保管所。

史家珍，现任龙门石窟研究院党组书记、院长，龙门石窟世界文化遗产园区党工委副书记(兼)。他长期在文物保护、田野考古一线工作，领队发掘的考古项目多次被评为年度全国十大考古新发现。

马朝龙，现任龙门石窟研究院石窟保护研究中心主任，副研究员，主要从事石窟寺保护及世界遗产监测工作，先后主持及参与联合国教科文组织龙门石窟保护修复工程、龙门石窟世界遗产监测体系建设、龙门石窟渗漏水治理工程、新安函谷关监测体系建设等文物保护项目。

（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 梁笑宇）