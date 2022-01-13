洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

全国石窟寺专项调查先进名单公示 洛阳一机构两专家榜上有名
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.17 17:35

　　目前，全国石窟寺专项调查先进单位和优秀个人通报表扬名单正在国家文物局官网公示。记者发现，洛阳市龙门石窟研究院，龙门石窟研究院院长史家珍、龙门石窟研究院文物保护中心主任马朝龙分别拟入选先进单位和优秀个人名单。

　　据悉，此次评选共遴选出先进单位50个、优秀个人156人，公示时间截至22日。

　　龙门石窟研究院是依托于世界文化遗产龙门石窟所设立的石窟文物保护研究科研机构，其前身为1953年成立的龙门文物保管所。

　　史家珍，现任龙门石窟研究院党组书记、院长，龙门石窟世界文化遗产园区党工委副书记(兼)。他长期在文物保护、田野考古一线工作，领队发掘的考古项目多次被评为年度全国十大考古新发现。

　　马朝龙，现任龙门石窟研究院石窟保护研究中心主任，副研究员，主要从事石窟寺保护及世界遗产监测工作，先后主持及参与联合国教科文组织龙门石窟保护修复工程、龙门石窟世界遗产监测体系建设、龙门石窟渗漏水治理工程、新安函谷关监测体系建设等文物保护项目。

（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 梁笑宇）
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 新安宝真观，深藏乡野间
    新安宝真观，深藏乡野间
    新安宝真观，深藏乡野间
        前段时间，省政府下发《关于公布第八批河南省文物保护单位名单的通知》，核定351处省级文物保护单位，洛阳有...
  • ·小猫肉肉 一对洛阳60后夫妇的解忧草
  • ·三复街：一头是烟火味儿 一头是文化气儿
  • ·以虎之名探周边“虎”景
    		•  
    新闻排行
  • 洛阳外迁高中规划设计方案完成联展
  • 洛阳市直事业单位重塑性改革动员部署...
  • 洛阳入围元宵节综合热度城市TOP10
  • 抓紧去办！今后，养老保险等多项社保...
  • 洛阳入选全国性综合交通枢纽城市建设名单
  • 受雨雪天气影响，洛阳部分公交线路调整
  • 最新！全国疫情中高风险地区名单，增...
  • 了不起！洛阳18岁小将开启欧洲足坛留...
  • 人手一“墩” 洛阳这个学校实现了“冰...
  • 王城公园打造灯会品牌 带火洛阳春节期...
    		•
    百姓呼声
    网友咨询：我市中小学生到底几号开学？
    异地职工医保卡想在洛阳使用需要什么手续
    精彩图片
    千架无人机夜空飞舞 ...
    猜灯谜 闹元宵【组图】
    精准科学调控 拉长观赏...
    云端赏年俗 隋唐闹元宵...
    精彩热帖

    木兰从军之话别

    神都飞雪

    闹元宵

    勇成摄影 山村随拍
    /漏明崖、神仙湾一日行
    /重过女几山 ——游记
    /张飞曾辞赋暨书画评论集出版首发式在洛邑古
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605