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洛阳查处首起网络刷单炒信案 开出万元罚单
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.17 16:54

　　您知道吗？网上购物时，网店主页显示销量大、评价高、信誉好的商家，有时其销量、“星”级或评价并不一定是真实的。日前，洛阳市伊滨区市场监管局发布该局查处的全市首例网络刷单炒信案，为您揭开个别网店通过刷单炒信提高销量，诱导消费者购买商品的“套路”。

　　先来普及一下，什么是“刷单炒信”？

　　答案：指经营者利用互联网等信息网络开展经营活动时，为提高自身店铺等级、信用度、评价、商品销量及综合排名，通过虚构交易、编造用户评价等方式进行虚假或者引人误解的商业宣传，欺骗、误导消费者的行为。

　　案件回顾

　　2021年8月下旬，伊滨区市场监管局执法人员在检查中发现，该区某网店涉嫌网络虚假宣传行为，执法人员迅速展开调查。经查，伊滨区庞村镇黄某于2016年在某电商平台注册网店，通过网络销售双层床等商品。为提高销量，黄某于2020年8月起，通过某文化传媒公司架设的网上平台进行刷单。

　　具体的操作流程为：黄某将需要刷单的商品购买本金及佣金通过银行转入网上平台提供的银行账号，对方显示到账成功后，黄某在网上平台发布刷单任务，并发布需要刷单的商品链接，由网上平台安排专人进行刷单并支付佣金。刷单交易为虚假交易，不需要真实发货，并且可以提升网店的销售数量。经执法人员了解，黄某从2020年8月开始刷单，至2021年6月停止刷单，共计产生7561笔虚假交易，刷单金额为259万元，支付刷单人员佣金9万元。通过刷单，该网店每月的交易量增加50%左右。

　　处罚结果

　　伊滨区市场监管局副局长白石墩介绍，网络刷单炒信行为不仅损害了合法经营者的权益，破坏正常的网络交易秩序，也侵犯了消费者的知情权，是一种严重的不正当竞争行为。网店负责人黄某采用刷单提高网店销量的行为，违反了《中华人民共和国电子商务法》第十七条“电子商务经营者应当全面、真实、准确、及时披露商品或服务信息，保障消费者的知情权和选择权。电子商务经营者不得以虚构交易、编造用户评价等方式进行虚假或者引人误解的商业宣传，欺骗、误导消费者”规定。依据《中华人民共和国电子商务法》及《反不正当竞争法》相关规定，伊滨区市场监管局对网店作出罚款1万元的处罚。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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